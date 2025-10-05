Google Home Premium: Das sind die neuen Smart Home-Abos – alle Vorteile und Google One-Integration

Google hat in dieser Woche eine Reihe von neuen Produkten rund um Google Home angekündigt, die sich durch starke KI-Features abheben und das Smart Home noch intelligenter gestalten sollen. Im Rahmen dieses Neustarts hat man jetzt auch Google Home Premium gestartet, das als neues Smart Home-Abo den Zugriff auf alle Gemini- und Nest-Funktionen gibt. Wir zeigen euch die beiden Stufen und Möglichkeiten.



Der Google Home-Neustart ist am Mittwoch über die Bühne gegangen und hat einige neue Produkte hervorgebracht, die allesamt mit einem Abo aufgewertet werden können. Denn von der Google Home-App über den Smart Speaker bis zu den Kameras kommt Gemini for Home zum Einsatz, das starke KI-Auswertungen bietet. Doch nicht alles davon wird kostenlos angeboten.

Google Home Premium ersetzt Nest Aware

Das neue Abo Google Home Premium ersetzt das bisherige Nest Aware, deckt ähnliche Bereiche ab und bringt einige zusätzliche Möglichkeiten. In allen Fällen ist es so, dass die Grundfunktionalität bei allen Geräten und Apps mit an Bord ist, während es um „Google Home Premium“ funktionell erweitert und um „Google Home Premium Advanced“ noch deutlich stärker erweitert werden kann.

Die beiden Pakete unterscheiden sich in ihrer Leistung und natürlich auch ihrem Preis. Google Home Premium steht für 10 Dollar pro Monat oder 100 Dollar pro Jahr zur Verfügung, ist aber auch ein Bestandteil von Google One AI Pro. Wer das AI Pro-Abo hat, bekommt es also als kostenlose Draufgabe. Das zweite Abo ist Google Home Premium Advanced für 20 Dollar pro Monat oder 200 Dollar pro Jahr. Dieses ist ein Bestandteil von Google One AI Ultra oder kann auch von Google One AI Pro-Abonnenten für zusätzlich 10 Dollar pro Monat gebucht werden. Aber worin unterscheiden sie sich?









Mit Google Home Premium erhaltet ihr einen eventbasierten Videoverlauf und könnt bis zu 30 Tage auf Events und deren Aufzeichnungen zurückblicken. Zusätzlich sind intelligente Alarme mit an Bord, mit denen sich Gesichter erkennen lassen, Bewegungen der Garagentür, Haustiere, Paketboten und einiges mehr. Außerdem werden Rauch- und CO2-Melder unterstützt. Zusätzlich ist Gemini Live in Gemini for Home nutzbar sowie die „Help me create“-Funktion zum Erstellen von Smart Home-Abläufen.

Mit Google Home Premium Advanced erhaltet ihr zusätzlich zu den Standardvorteilen ganze 60 Tage Zugriff auf den eventbasierten Videoverlauf. Ihr könnt alle eure Kameras 24/7 für 10 Tage aufzeichnen und alle Aufzeichnungen ohne Grenze abrufen. Diese lassen sich dank KI-Auswertung mit hilfreichen Beschreibungen versehen, es kann nach Beschreibungen gesucht werden (etwa „Was ist mit der Vase im Wohnzimmer passiert?“) und einiges mehr. Außerdem bieten euch die Kameras eine Tageszusammenfassung über alle wichtigen Ereignisse vor der Kameralinse.

Das Advanced-Abo eignet sich mehr für Kameranutzer, während das Standard-Abo auch für alle anderen Nutzer interessant ist, die vielleicht ohnehin schon Google One AI Pro abonniert haben. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen in weiser Voraussicht alle Google One-Abos inklusive der KI-Möglichkeiten vorgestellt.

