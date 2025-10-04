Smart Home: Google Home startet viele neue Produkte – reicht das für den großen Neustart? (Meinung)

Google hat in dieser Woche ein echtes Smart Home-Feuerwerk gezündet und viele neue Google Home-Produkte vorgestellt, mit denen man sich noch einmal völlig neu aufstellen möchte. Von einem neuen Smart Speaker über neue Kameras, die Gemini-KI und einer neuen Home-App bis hin zu einem neuen Abo ist alles dabei. Doch kann das wirklich reichen, um die Versäumnisse aufzuholen? Hier findet ihr alle Infos.



Eigentlich wäre das Smart Home ein Parade-Bereich für Google, denn man ist vor über zehn Jahren früh eingestiegen, war mit Smart Speakern und dem Google Assistant gut aufgestellt und hat mit Smartphones, Tablets und Smart TVs mit Android sowieso überall den Fuß in der Tür. Dennoch hat man es über viele Jahre schleifen lassen, keine erwähnenswerten neuen Geräte auf den Markt gebracht und auch den Google Assistant dahinsiechen lassen. Und jetzt kommt der große Neustart.

Gemini ersetzt Google Assistant

So wie auf allen anderen ehemaligen Assistant-Plattformen, wird Gemini in die Bresche springen, die bisherige Funktionalität ersetzt und sehr viel mehr Möglichkeiten mitbringen. Mit dem neuen Gemini for Home hat man der KI gar eine eigene Bezeichnung gegeben, um diese ein wenig vom ebenfalls ständig verfügbaren Smartphone zu separieren. Nutzt man die Home-Variante auf dem Smartphone, heißt es sogar Gemini Ask Home und steht als ständig präsente Eingabeleiste am oberen Displayrand zur Verfügung.

Gleichzeitig zum Start von Gemini gibt es auch die neue Google Home-App, die ihre Navigation umstrukturiert und dadurch noch stärker als bisher den Fokus auf die Smart Home-Steuerung, die Smart Home-Automatisierung und natürlich die KI-Integration legt.









Google Home Speaker

Um den Neustart so richtig anzuschieben und Gemini auch physisch präsenter zu machen, wurde der neue Google Home Speaker vorgestellt, der in vier unterschiedlichen Farben und einem ganz neuen Design zu haben sein wird. Allerdings kommt dieser nicht vor Frühjahr 2026 auf den Markt und ist damit aktuell nicht mehr als ein Lückenfüller in der eher bescheidenen Runde von Ankündigungen.

Zwar soll Gemini auf allen Google Smart Speakern und Smart Displays starten, aber bis es soweit ist, werden ebenfalls noch einige Monate vergehen. Wir zeigen euch im verlinkten Artikel, wie ihr am Early Access teilnehmen und euch den frühen Zugang zu Gemini auf euren betagten Geräten sichern könnt, aber mit einer gewissen Instabilität muss gerechnet werden.

Google Nest KI-Kameras

Damit der Smart Speaker nicht ganz allein als Hardware dasteht – die noch dazu nicht verfügbar ist – hat man auch die neuen Nest KI-Kameras präsentiert. Diese orientieren sich stark an ihren Vorgängern und bringen bis auf einen ausgetauschten Kamerasensor keine erwähnenswerten Neuerungen mit. Die Bildqualität soll gestiegen sein, doch das Hauptargument für die Kamera ist die kostenpflichtige Gemini-KI.

Dieser Rerelease der Kameras fühlt sich eher nach Lückenfüller an, bis in wenigen Monaten die echten neuen KI-Kameras auf den Markt kommen. Es gibt viele gute Gründe, die dafür sprechen. Ich habe euch bereits ausführlich meinen Eindruck erklärt, warum die neuen Nest KI-Kameras ein Lückenfüller sind und vielleicht nicht unbedingt in den Warenkorb gelegt werden sollten.









Gemini Home Premium

Zu guter Letzt hat Google auch ein neues Abo geschaffen, denn die Gemini-KI will auch abseits der Geräte und nachhaltig monetarisiert werden. Also hat man sich Google Home Premium einfallen lassen, dass die smarten Nest-Kameras überhaupt erst sinnvoll einsetzbar macht. Das darf man auch als Kritik meinerseits auffassen: Die als KI-Kameras verkauften Geräten erhalten ihre KI nur durch ein Abo. Möchte man kein Abo, sind die KI-Kameras keine KI-Kameras. Erneut: Kauft sie besser nicht.

Das neue Abo ist auch ein Bestandteil von Google One AI Pro, sodass Gemini-Fans vielleicht „kostenlosen“ Zugang zu den neuen Features erhalten. Alle Infos zum Abo findet ihr im verlinkten Artikel.

Reicht das für den großen Neustart?

Ich hatte schon nach dem Event den Google Home-Neustart als enttäuschend eingeordnet und würde das noch einmal bekräftigen. Die Hardware ist enttäuschend, denn der Smart Speaker kommt erst in vielen Monaten und die Kameras sind weit von Innovation entfernt. Die Gemini-KI ersetzt nur den Assistant und bringt ohne zusätzliches Abo nicht mehr Funktionen als zuvor. Man mag viel gezeigt haben, aber ein echtes Comeback wird man damit sicherlich nicht erleben. Da muss noch einiges mehr kommen…