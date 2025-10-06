Amazon Prime Deal Days: Pixel-Smartphones mit Rabatt + viele Gratis-Abos + smarte Countdown-Aktionen
In wenigen Stunden beginnen die Amazon Prime Deal Days, die uns wieder viele lohnende Aktionen auf große Teil des Portfolios versprechen – doch schon jetzt gibt es auch für Google-Fans einige starke Rabatte. Aktuell bekommt ihr sowohl das Pixel 10 als auch das Pixel 9 inklusive Chromebook zum starken Preis. Aktionen gibt es sowohl im Google Store als auch bei Amazon-Geräten und den Abos.
Am morgigen Dienstag beginnen die 48-Stunden-Aktionen bei Amazon – die Prime Deal Days läuten die Shoppingsaion ein. Aber schon in den Tagen zuvor gab es Countdown-Aktionen, die jetzt noch einmal erweitert worden sind – denn auch der Google Store bei Amazon steigt so langsam ein. Aktuell bekommt ihr das Pixel 10 zum starken Preis, könnt euch das Pixel 9 inklusive Gratis-Chromebook sicher und mehr.
Aktionen im Google Store
- Pixel 10 mit 20 Prozent Rabatt
- Pixel 9 + Chromebook gratis
- Pixel 10 Pro Fold mit 300 Euro Eintauschbonus + Google One AI Pro gratis
- 12 Prozent Rabatt auf Pixel Watch 4
- Alle Aktionen im Google Store bei Amazon
Hohe Rabatte auf Amazon-Geräte und Abos
Auch bei den Amazon-Geräten bekommt ihr jetzt hohe Rabatte in Höhe von bis zu 50 Prozent und in Einzelfällen gar mehr. Die Rabatte reichen von den Fire-Tablets über den Fire TV-Stick und den Kindle bis zum Echo Smart Home und den Blink- und Ring-Geräten. Weil das Portfolio mittlerweile extrem groß ist, könnt ihr am Besten unter folgendem Link einsteigen und euch auch die Gratis-Abos sichern.
- Hohe Rabatte auf alle Amazon-Geräte
- Drei Monate Audible für nur 99 Cent
- Drei Monate Amazon Music Unlimited gratis
- Drei Monate Kindle Unlimited gratis
- Amazon Visa-Kreditkarte kostenlos mit zwei Prozent Cashback + 10 Euro Startguthaben
Jetzt Pixel 10 kaufen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + 300 Euro Eintauschbonus:
