Android: Google veröffentlicht Sicherheitsupdate für viele Smartphones – das Oktober-Update ist jetzt da

Am heutigen Monat hat die erste volle Woche des Monats begonnen und Google hat jetzt wie erwartet die nächste Update-Runde für Android eröffnet – diesmal allerdings in ganz neuer Form. Vor wenigen Minuten wurde das Android-Sicherheitsupdate veröffentlicht, das eigentlich eine ganze Reihe von Bugfixes im Gepäck haben sollte. Doch in diesem Monat verhält es sich, wie erwartet, ganz anders: Das Update umfasst offiziell überhaupt keine Fixes, lässt aber auf Pixel hoffen.



Google veröffentlicht stets zu Beginn der ersten vollen Woche eines Monats das Android-Sicherheitsupdate, das mal mehr und mal weniger Bugfixes im Gepäck hat. Immer wieder werden Dutzende von Problemen behoben, Sicherheitslücken gestopft, Systeme aktualisiert oder Stolpersteine aus dem Weg geschafft. Doch in diesem Monat verhält es sich anders, denn das von Google bisher nicht offiziell angekündigte neue Update-System kommt zum Einsatz.

Das neue Update-System sorgt jetzt dafür, dass man zwar ein „Update“ veröffentlicht, aber dieses keinerlei Änderungen, Neuerungen oder Fixes bringt. Es handelt sich also um ein Null-Update, auf das niemand warten muss und eher der Ordnung halber veröffentlicht wird. Das monatliche Update umfasst ab sofort nur noch die wirklich schwerwiegenden Probleme, die bereits von Angreifern ausgenutzt werden. Alle anderen Probleme werden nur noch drei Mal pro Monat in einem Wisch aus der Welt geschaffen.

Tatsächlich hat Google ein langes Dokument mit Erklärungen veröffentlicht, das aber schlussendlich keinerlei Einträge umfasst und damit nutzlos ist. Es wird im Oktober kein Update für die Android-Welt geben. Und wenn es kein schwerwiegendes Problem gibt, sollte das im November ähnlich aussehen, nur um dann im Dezember einen großen Schwung von Bugfixes in einem Rutsch zu veröffentlicht – zuletzt ging es in den dreistelligen Bereich.









Update für die Pixel-Smartphones?

Das Update für die Pixel-Smartphones lässt zur Stunde noch auf sich warten, dürfte aber ebenfalls noch heute Abend veröffentlicht werden. Dieses sollte nicht ganz so leer aussehen, sondern tatsächlich auch Problembehebungen enthalten. Und damit sind wir genau an dem Punkt, den ich bereits vor einigen Tagen hier im Blog thematisiert habe und der sicherlich noch für Diskussionen sorgen wird: Google bevorzugt die Pixel-Smartphones massiv.

Sobald das Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht wird, erfahrt es natürlich hier im Blog als Erstes. Sollte es bei dem neuen Update-System bleiben, dürfte es mittelfristig darauf hinauslaufen, dass nur die Pixel-Smartphones wirklich sicher und aktuell sind, während alle anderen Geräte ganz bewusst – und unnötig (!) – mit offenen Sicherheitslücken belassen werden.

Security Bulletin: Android Security Bulletin Oktober 2025 | Pixel Security Bulletin Oktober 2025

» Android: Google macht das Betriebssystem zur Festung – App-Zertifizierung und AOSP in Gefahr (Meinung)

» Android: Werden Pixel-Smartphones jetzt bevorzugt? Nur Google profitiert vom neuen Android Update-System

Jetzt Pixel 10 kaufen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + 300 Euro Eintauschbonus:



Letzte Aktualisierung am 2025-10-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.