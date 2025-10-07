Google Play Store Aktion: Diese 61 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Am Dienstag gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 07.10.2025

Pixel-Aktionen zu den Prime Deal Days: Hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel 9, Pixel Watch, Pixel Buds und mehr

Apps
Compress Video - Resize Video
Compress Video - Resize Video
Download QR-Code
Compress Video - Resize Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Smart navigation bar - navbar
Smart navigation bar - navbar
Download QR-Code
Smart navigation bar - navbar
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Mandala Maker 360
Mandala Maker 360
Download QR-Code
Mandala Maker 360
Entwickler: Humble Kid Creation
Preis: Kostenlos
Reminder Pro - Erinnerung
Reminder Pro - Erinnerung
Download QR-Code
Reminder Pro - Erinnerung
Entwickler: made easy
Preis: Kostenlos
Resume Builder - CV Maker
Resume Builder - CV Maker
Download QR-Code
Resume Builder - CV Maker
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
80er Jahre Musik Radio Pro
80er Jahre Musik Radio Pro
Download QR-Code
80er Jahre Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
90er Musik Radio Pro
90er Musik Radio Pro
Download QR-Code
90er Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
Passport Photo: ID Photo Print
Passport Photo: ID Photo Print
Download QR-Code
Passport Photo: ID Photo Print
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Stitch Photos: Long Screenshot
Stitch Photos: Long Screenshot
Download QR-Code
Stitch Photos: Long Screenshot
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Image to PDF - PNG to PDF
Image to PDF - PNG to PDF
Download QR-Code
Image to PDF - PNG to PDF
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Stabilize Video: Stable Video
Stabilize Video: Stable Video
Download QR-Code
Stabilize Video: Stable Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
InsideVPN: Premium VPN Proxy
InsideVPN: Premium VPN Proxy
Download QR-Code
InsideVPN: Premium VPN Proxy
Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos
Simple App Locker
Simple App Locker
Download QR-Code
Simple App Locker
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Sehtafeln
Sehtafeln
Download QR-Code
Sehtafeln
Entwickler: Fonlow
Preis: Kostenlos
Photos Charging Slideshow
Photos Charging Slideshow
Download QR-Code
Photos Charging Slideshow
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Bookmark Manager - URL manager
Bookmark Manager - URL manager
Download QR-Code
Bookmark Manager - URL manager
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Image Converter - HEIC to JPG
Image Converter - HEIC to JPG
Download QR-Code
Image Converter - HEIC to JPG
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Riesige SperrbildschirmUhr
Riesige SperrbildschirmUhr
Download QR-Code
Riesige SperrbildschirmUhr
Entwickler: ElQube Tech
Preis: Kostenlos
SpectrumGen
SpectrumGen
Download QR-Code
SpectrumGen
Entwickler: Alexander Zolotov
Preis: Kostenlos
PixelWave
PixelWave
Download QR-Code
PixelWave
Entwickler: Alexander Zolotov
Preis: Kostenlos
MAN Lkw-Fehlercodes
MAN Lkw-Fehlercodes
Download QR-Code
MAN Lkw-Fehlercodes
Entwickler: Orange Unit
Preis: Kostenlos
Poster Maker Pro Banner Create
Poster Maker Pro Banner Create
Download QR-Code
Poster Maker Pro Banner Create
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Fit Workout Pro - AI Trainer
Fit Workout Pro - AI Trainer
Download QR-Code
Fit Workout Pro - AI Trainer
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Pace PRO: Watch face
Pace PRO: Watch face
Download QR-Code
Pace PRO: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Glance X: Watch face
Glance X: Watch face
Download QR-Code
Glance X: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Nomad Watch Face
Nomad Watch Face
Download QR-Code
Nomad Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Retro Pulse Pro
Retro Pulse Pro
Download QR-Code
Retro Pulse Pro
Entwickler: Pikootell
Preis: Kostenlos

Android: Google veröffentlicht Sicherheitsupdate für viele Smartphones – das Oktober-Update ist jetzt da

Google One: Abo-Plattform verliert sportlichen Vorteil – Fitbit Premium wird wieder herausgelöst




amazon aktionen

Spiele
Katla
Katla
Download QR-Code
Katla
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Mini Crossword - Word Fun!
Mini Crossword - Word Fun!
Download QR-Code
Mini Crossword - Word Fun!
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
One Shot
One Shot
Download QR-Code
One Shot
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Dungeon Defense
Dungeon Defense
Download QR-Code
Dungeon Defense
Entwickler: GameCoaster
Preis: Kostenlos
Stickman Warriors Dragon Hero
Stickman Warriors Dragon Hero
Download QR-Code
Stickman Warriors Dragon Hero
Entwickler: Super Dragon Legends PVP
Preis: Kostenlos
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
Download QR-Code
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
Entwickler: Bigshot Games
Preis: Kostenlos
Avalar: Shadow War Premium
Avalar: Shadow War Premium
Download QR-Code
Avalar: Shadow War Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Eine Party feiern VIP
Eine Party feiern VIP
Download QR-Code
Eine Party feiern VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Final Castle Defence:Idle RPG
Final Castle Defence:Idle RPG
Download QR-Code
Final Castle Defence:Idle RPG
Entwickler: DH GAME
Preis: Kostenlos
무한의 고속도로
무한의 고속도로
Download QR-Code
무한의 고속도로
Entwickler: Nari Works
Preis: Kostenlos
Stick Warrior SuperHero Dragon
Stick Warrior SuperHero Dragon
Download QR-Code
Stick Warrior SuperHero Dragon
Entwickler: Super Dragon Legends PVP
Preis: Kostenlos
Word Connect Pro - 2023
Word Connect Pro - 2023
Download QR-Code
Word Connect Pro - 2023
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Mini Restaurant Premium
Mini Restaurant Premium
Download QR-Code
Mini Restaurant Premium
Entwickler: Unimob Global
Preis: Kostenlos
Match 3 Jewel Crush & Smash
Match 3 Jewel Crush & Smash
Download QR-Code
Match 3 Jewel Crush & Smash
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Cube cube
Cube cube
Download QR-Code
Cube cube
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos

» Kostenlose Amazon Visa Kreditkarte mit Startguthaben und 2 Prozent Cashback sichern «

amazon visa karte




Icon Packs
Octa Dark - Icon Pack
Octa Dark - Icon Pack
Download QR-Code
Octa Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Dropicon Cut - Icon Pack
Dropicon Cut - Icon Pack
Download QR-Code
Dropicon Cut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Linea - Icon Pack
Linea - Icon Pack
Download QR-Code
Linea - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Drop Dark - Icon Pack
Drop Dark - Icon Pack
Download QR-Code
Drop Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Carol - Icon Pack
Carol - Icon Pack
Download QR-Code
Carol - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Warak Green - Icon Pack
Warak Green - Icon Pack
Download QR-Code
Warak Green - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
GuavaLine Pink - Icon Pack
GuavaLine Pink - Icon Pack
Download QR-Code
GuavaLine Pink - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Espana - Icon Pack
Espana - Icon Pack
Download QR-Code
Espana - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Lines Live Wallpaper
Lines Live Wallpaper
Download QR-Code
Lines Live Wallpaper
Entwickler: DotCode Apps
Preis: Kostenlos
Crazy Sand - Live Wallpaper
Crazy Sand - Live Wallpaper
Download QR-Code
Crazy Sand - Live Wallpaper
Entwickler: DotCode Apps
Preis: Kostenlos
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


