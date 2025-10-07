Pixel-Aktionen zu den Prime Deal Days: Hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel 9, Pixel Watch, Pixel Buds und mehr

Die Amazon Prime Deal Days haben begonnen und auch der Google Store bei Amazon hat für die beiden Angebotstage starke Rabatte in petto: Nur heute und morgen bekommt ihr hohe Rabatte auf die brandneuen Pixel 10-Smartphones, auf die Pixel Watch 3, die kommende Pixel Watch 4, ihr erhaltet einen Trade-In-Bonus und vieles mehr. Es gibt bis zu 24 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones und 42 Prozent Rabatt auf die Pixel 9-Smartphones. Schaut mal herein!



Amazon eröffnet die Shoppingsaion mit den starken Aktionen zu den Amazon Prime Deal Days und auch im Google Store ist man natürlich gern dabei und feiert das Konsumfest. Nur heute und morgen hat man die Preise für die wichtigsten Pixel-Produkte massiv gesenkt, worauf vielleicht viele Fans der brandneuen Geräte gewartet haben. Jetzt bekommt ihr 24 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones + die Pixel Buds gratis. aber auch 42 Prozent Rabatt auf die Pixel 9-Smartphones, die noch sechs Jahre mit Updates versorgt werden. Hier eine schnelle Auflistung der wichtigsten Aktionen.

Pixel-Aktionen im Google Store

Zusätzlich zu den Rabatten des Kaufpreises erhaltet ihr noch ein Jahr Google One AI pro gratis und damit den vollen Gemini-Funktionsumfang sowie 100 Euro Eintauschbonus auf die Pixel 10-Geräte sowie 300 Euro Eintauschbonus auf das Pixel 10 Pro Fold. Wer auf diese Gelegenheit gewartet hat und es nicht mehr bis zum Black Friday aushält (der mutmaßlich keine besseren Aktionen bringen wird), sollte jetzt zuschlagen!

Hohe Rabatte auf Amazon-Geräte

Auch bei den Amazon-Geräten bekommt ihr jetzt hohe Rabatte in Höhe von bis zu 50 Prozent und in Einzelfällen gar mehr. Die Rabatte reichen von den Fire-Tablets über den Fire TV-Stick und den Kindle bis zum Echo Smart Home und den Blink- und Ring-Geräten. Weil das Portfolio mittlerweile extrem groß ist, könnt ihr am Besten unter folgendem Link einsteigen und euch auch die Gratis-Abos sichern.

Starke Abo-Aktionen

