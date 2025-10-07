Amazon Prime Deal Days: Die besten Aktionen für alle Google-Nutzer – Pixel, Android, Fire, Abos und mehr
Die Amazon Prime Deal Days sind angebrochen und bringen nur heute und morgen starke Aktionen auf Millionen von Produkte. Natürlich können auch Google-Nutzer von den Angeboten profitieren, denn es gibt hohe Rabatte im Google Store, auf das gesamte Pixel-Portfolio, auf die kompatiblen Amazon-Geräte, die Android Auto-Dongles und mehr. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht.
Wenn Amazon zu den Rabatttagen ruft, dann wird es umfangreich, preislich sehr attraktiv und es bricht die Zeit an, sich die Produkte im Warenkorb oder auf Wunschliste zu bestellen. Nur heute und morgen gelten die Amazon Prime Deal Days, die natürlich auch hohe Rabatte für alle Google-Nutzer bringen. Wir zeigen euch in diesem Artikel die wichtigsten Aktionen für alle Google-Fans.
Hohe Rabatte im Google Store bei Amazon
Der Google Store bei Amazon will alle Pixel-Fans, und die die es noch werden wollen, mit günstigen Preisen begeistern. Denn nur heute und morgen bekommt ihr 24 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones inklusive Pixel Buds gratis, 60 Tage Audible gratis sowie ein ganzes Jahr lang Google One AI Premium kostenlos. Aber auch wer eine Generation zurückblickt, die noch für sechs Jahre mit Updates versorgt wird, kann sich jetzt 42 Prozent Rabatt auf Pixel 9-Smartphones sichern. Was es sonst noch so gibt, erfahrt ihr in folgender Auflistung.
- Pixel 10 mit 24 Prozent Rabatt + Pixel Buds gratis
- Pixel 10 Pro mit 23 Prozent Rabatt + Pixel Buds grats
- Pixel 9 mit 42 Prozent Rabatt + Pixel Buds gratis
- Pixel 9a mit 33 Prozent Rabatt + Pixel Buds gratis
- Pixel 10 Pro Fold mit 300 Euro Eintauschbonus + Google One AI Pro gratis
- 12 Prozent Rabatt auf Pixel Watch 4
- 36 Prozent Rabatt auf Pixel Watch 3
- 30 Prozent Rabatt auf Pixel Buds Pro 2
- Pixel 9 + Chromebook gratis
(Partnerlinks)
» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon
|Vorschau
|Produkt
|Preis
|Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera,...
|1.148,00 EUR 955,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem,...
|1.348,00 EUR 1.244,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24...
|1.008,00 EUR 618,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 9a, Iris, 128GB + Buds A
|658,00 EUR 504,78 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel Buds Pro 2 – kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung –...
|244,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Gehäuse in Polished Silver – Armband in Porcelain – LTE
|499,00 EUR 299,00 EUR
|Bei Amazon kaufen
Letzte Aktualisierung am 2025-10-07 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Hohe Rabatte auf smarte Amazon-Geräte
Auch Amazon selbst will in diesen Tagen natürlich viele Geräte an den Mann und die Frau bringen, sodass man hohe Rabatte auf das gesamte smarte Portfolio gewährt. Diese decken das gesamte Sortiment der Fire TV-Produkte ab, umfassen alle Fire-Tablets (inklusive Kids), alle Echo-Geräte von Smart Speakern bis Smart Displays und mehr, die Kindle-Geräte, die Geräte von eero, Blink, Ring und einiges mehr. Alles hier aufzulisten ist nicht möglich, daher findet ihr im Folgenden die Links für den schnellen Einstieg:
- Echo und Alexa – Spiele Musik, steuere dein Smart Home, rufe Informationen ab und vieles mehr – allein mithilfe deiner Stimme.
- Amazon Fire TV – Grenzenlose Unterhaltung mit Alexa. Sehe deine Lieblingsserien von Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Apple TV und weiteren Streaminganbietern.
- Kindle E-Reader – Die meistverkauften E-Reader der Welt. Platz für Tausende E-Books ohne Spiegeleffekte.
- Amazon Fire Tablets – Leistungsstarke Tablets designt für Entertainment – zum kleinen Preis.
- Amazon-Geräte für Kinder – Finde das perfekte Gerät für Kinder aller Altersgruppen und alle ihre Interessen.
- Smart Home-Sicherheit – Smarte Heimsicherheit für den Innen- und Außenbereich.
- WLAN Router – Bleib verbunden – mit schnellem, zuverlässigem WLAN im ganzen Zuhause.
- Amazon-Zubehör – Geräte individuell gestalten. Alles, was du benötigst, um dein Gerät zu schützen und zu personalisieren.
» Bis zu 50 Prozent Rabatt auf alle Amazon-Geräte sichern
Android Auto-Dongles mit Rabatt
Die Kabellos-Dongles von Android Auto erfreuen sich zu den Amazon-Shoppingtagen immer großer Beliebtheit und enttäuschen auch in diesem Jahr nicht. Ihr bekommt eine ganze Reihe von Dongles deutlich günstiger und habt damit die Möglichkeit, das Smartphone ganz ohne Kabel im Fahrzeug zu verwenden und Android Auto auf dem Display auszuführen. Alle Infos dazu findet ihr in unserem Android Auto-Artikel.
Letzte Aktualisierung am 2025-10-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Amazon-Abos rabattiert
Zusätzlich zu all den physischen Produkten bietet Amazon auch eine Reihe von Gratis-Abos, die ihr euch in diesen Tagen sichern könnt. Ihr könnt diese Abos abschließen und (falls ihr von Beginn an wisst, es nicht dauerhaft nutzen zu wollen) zeitnah wieder kündigen. Dennoch könnt ihr das jeweilige Abo bis zum Ende der Laufzeit weiterhin verwenden. Bei Amazon Music, Audible und Kindle habt ihr damit Hör- und Lesefreuden bis in den Januar hinein.
- Drei Monate Audible für nur 99 Cent
- Drei Monate Amazon Music Unlimited gratis
- Drei Monate Kindle Unlimited gratis
Und wer gleich doppelt sparen möchte, sichert sich jetzt noch die kostenlose Amazon-Kreditkarte. Diese bringt euch 10 Euro Startguthaben, ganze 2 Prozent Cashback zu den Prime Deal Days, kostenlose Ratenzahlung und einige weitere Vorteile. Ich habe sie selbst seit langer Zeit und bin nach wie vor begeistert.
GoogleWatchBlog bei Google News abonnieren | GoogleWatchBlog-Newsletter