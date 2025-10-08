Amazon Prime Deal Days: Die stärksten Aktionen für Google-Nutzer – Pixel, Android, Smart Home und Abos

Veröffentlicht am von Jens
amazon 

Die Amazon Prime Deal Days laufen nur noch wenige Stunden und bieten jetzt noch starke Aktionen auf Millionen von Produkte. Natürlich können auch Google-Nutzer von den Angeboten profitieren, denn es gibt hohe Rabatte im Google Store, auf das gesamte Pixel-Portfolio, auf die kompatiblen Amazon-Geräte, die Android Auto-Dongles und mehr. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht.


amazon prime deal days

Wenn Amazon zu den Rabatttagen ruft, dann wird es umfangreich, preislich sehr attraktiv und es bricht die Zeit an, sich die Produkte im Warenkorb oder auf Wunschliste zu bestellen. Nur noch bis heute Abend gelten die Amazon Prime Deal Days, die natürlich auch hohe Rabatte für alle Google-Nutzer bringen. Wir zeigen euch in diesem Artikel die wichtigsten Aktionen für alle Google-Fans.

pixel angebote amazon aktion rabatt

Hohe Rabatte im Google Store bei Amazon

Der Google Store bei Amazon will alle Pixel-Fans, und die die es noch werden wollen, mit günstigen Preisen begeistern. Denn nur noch heute bekommt ihr 24 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones inklusive Pixel Buds gratis, 60 Tage Audible gratis sowie ein ganzes Jahr lang Google One AI Premium kostenlos. Aber auch wer eine Generation zurückblickt, die noch für sechs Jahre mit Updates versorgt wird, kann sich jetzt 42 Prozent Rabatt auf Pixel 9-Smartphones sichern. Was es sonst noch so gibt, erfahrt ihr in folgender Auflistung.

(Partnerlinks)

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Frost, 128GB + Buds Pro 2 Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera,... 1.148,00 EUR 955,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Obsidian, 128GB + Buds Pro 2 Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem,... 1.348,00 EUR 1.244,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24 Stunden Akkulaufzeit und EIN 6,3 Zoll großes Actua-Display – Peony, 128GB+ Buds A Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24... 1.008,00 EUR 618,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9a, Iris, 128GB + Buds A Google Pixel 9a, Iris, 128GB + Buds A 658,00 EUR 504,78 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds Pro 2 – kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Bluetooth-Kopfhörer – Moonstone Google Pixel Buds Pro 2 – kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung –... 244,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Gehäuse in Polished Silver – Armband in Porcelain – LTE Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Gehäuse in Polished Silver – Armband in Porcelain – LTE 499,00 EUR 299,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-10-07 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.




amazon aktionen

Hohe Rabatte auf smarte Amazon-Geräte

Auch Amazon selbst will natürlich viele Geräte an den Mann und die Frau bringen, sodass man hohe Rabatte auf das gesamte smarte Portfolio gewährt. Diese decken das gesamte Sortiment der Fire TV-Produkte ab, umfassen alle Fire-Tablets (inklusive Kids), alle Echo-Geräte von Smart Speakern bis Smart Displays und mehr, die Kindle-Geräte, die Geräte von eero, Blink, Ring und einiges mehr. Alles hier aufzulisten ist nicht möglich, daher findet ihr im Folgenden die Links für den schnellen Einstieg:

  • Echo und Alexa – Spiele Musik, steuere dein Smart Home, rufe Informationen ab und vieles mehr – allein mithilfe deiner Stimme.
  • Amazon Fire TV – Grenzenlose Unterhaltung mit Alexa. Sehe deine Lieblingsserien von Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Apple TV und weiteren Streaminganbietern.
  • Kindle E-Reader – Die meistverkauften E-Reader der Welt. Platz für Tausende E-Books ohne Spiegeleffekte.
  • Amazon Fire Tablets – Leistungsstarke Tablets designt für Entertainment – zum kleinen Preis.
  • Amazon-Geräte für Kinder – Finde das perfekte Gerät für Kinder aller Altersgruppen und alle ihre Interessen.
  • Smart Home-Sicherheit – Smarte Heimsicherheit für den Innen- und Außenbereich.
  • WLAN Router – Bleib verbunden – mit schnellem, zuverlässigem WLAN im ganzen Zuhause.
  • Amazon-Zubehör – Geräte individuell gestalten. Alles, was du benötigst, um dein Gerät zu schützen und zu personalisieren.

» Bis zu 50 Prozent Rabatt auf alle Amazon-Geräte sichern

ottocast dongle

Android Auto-Dongles mit Rabatt

Die Kabellos-Dongles von Android Auto erfreuen sich zu den Amazon-Shoppingtagen immer großer Beliebtheit und enttäuschen auch in diesem Jahr nicht. Ihr bekommt eine ganze Reihe von Dongles deutlich günstiger und habt damit die Möglichkeit, das Smartphone ganz ohne Kabel im Fahrzeug zu verwenden und Android Auto auf dem Display auszuführen. Alle Infos dazu findet ihr in unserem Android Auto-Artikel.

Vorschau Produkt Preis
2025 Verbesserter 2-in-1 Wireless CarPlay & Android Auto Adapter, OTTOCAST MINI Kabelloser CarPlay Adapter für iOS 10+ & Android 11+, Wandelt kabelgebundenes CarPlay in Wireless um (Schwarz) 2025 Verbesserter 2-in-1 Wireless CarPlay & Android Auto Adapter, OTTOCAST MINI Kabelloser CarPlay... 63,99 EUR 60,79 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
UWECAN Android Auto Wireless Adapter Konvertieren Sie Wired in Wireless Android Auto, Kompatible für Autos ab 2017 UWECAN Android Auto Wireless Adapter Konvertieren Sie Wired in Wireless Android Auto, Kompatible... 49,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
PAUNEZUEL Android Auto Wireless Adapter, Wireless Android Auto für Konvertieren Sie Wired Android Auto in Wireless, Android Auto Wireless für Autos mit OEM Wired Android Auto und Android 11+ Phone PAUNEZUEL Android Auto Wireless Adapter, Wireless Android Auto für Konvertieren Sie Wired Android... 42,99 EUR 39,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-10-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.




amazon music audible aktion

Amazon-Abos rabattiert

Zusätzlich zu all den physischen Produkten bietet Amazon auch eine Reihe von Gratis-Abos, die ihr euch in diesen Tagen sichern könnt. Ihr könnt diese Abos abschließen und (falls ihr von Beginn an wisst, es nicht dauerhaft nutzen zu wollen) zeitnah wieder kündigen. Dennoch könnt ihr das jeweilige Abo bis zum Ende der Laufzeit weiterhin verwenden. Bei Amazon Music, Audible und Kindle habt ihr damit Hör- und Lesefreuden bis in den Januar hinein.

Und wer gleich doppelt sparen möchte, sichert sich jetzt noch die kostenlose Amazon-Kreditkarte. Diese bringt euch 10 Euro Startguthaben, ganze 2 Prozent Cashback zu den Prime Deal Days, kostenlose Ratenzahlung und einige weitere Vorteile. Ich habe sie selbst seit langer Zeit und bin nach wie vor begeistert.

amazon visa karte


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket