Android: Google bringt neues Backup auf Smartphones – Geräteeinstellungen und Mediensicherung (Galerie)

Google hat tief in Android eine Backup-Lösung für das Betriebssystem und die Nutzerdaten integriert, dieses zuletzt aber mehrfach umgebaut. Jetzt wird das nächste Update ausgerollt, das eine Trennung zwischen den Gerätedaten und Mediendateien der Nutzer vornimmt, aber auch deutlicher als in der letzten Variante über die abgedeckten Bereiche der Mediensicherung informiert.



Das Android-Backup findet seit jeher auf mehreren Ebenen statt, wobei sowohl der Umfang als auch die Reichweite vom eigenen Konto und den Einstellungen abhängt. Viele Nutzer setzen auf das mittlerweile tief in Android integrierte Google One, das als Verwaltung der einzelnen Sicherungen zum Einsatz kommt. Das Medien-Backup für Fotos und Videos ist zwar eigenständig, aber auch ein Bestandteil der Backup-Funktionalität von Android. Der zweite Kanal ist das Geräte-Backup mit allen Einstellungen und Apps, das erst vor wenigen Wochen mit einer neuen Oberfläche ausgestattet wurde.

Wie ihr auf den Screenshots sehen könnt, hat man das Backup jetzt noch einmal neu gestaltet. Auf der linken Seite ist das alte Design, in der Mitte das aktuelle und auf der rechten Seite das neue Design zu sehen. Es gibt zunächst die Information über die eigene Smartphone-Bezeichnung (falls man mehrere aktive Geräte besitzt) sowie den Status des Backups. Daneben findet sich ein Button, mit dem sich das Backup manuell anstoßen lässt. Darunter gibt es eine Auflistung der einzelnen Backup-Details, die sich aktuell in zwei große Kategorien teilen: Fotos und Videos sowie die anderen Geräte-Daten.

Fotos und Videos umfassen die auf dem Smartphone gespeicherten Medien. Diese werden wie gewohnt per Google One zu Google Fotos gesichert, wobei tatsächlich ein Bestandteil der Google Play Services zum Einsatz kommt. Es ist ein Zusammenspiel von zahlreichen Diensten und App-Marken, das aber sehr gut funktioniert. Ihr könnt es in den Einstellungen aktivieren oder deaktivieren, findet dort aber auch eine Verknüpfung zu den verfeinerten Google One-Einstellungen.

Das jüngste Update sorgt jetzt dafür, dass die „anderen Geräte-Daten“ nun wieder mit mehr Details versehen sind. Beim letzten Update gingen alle Details verloren und jetzt kehren diese wieder zurück. Eine Einzelauswahl gibt es zwar nach wie vor nicht, aber dennoch immerhin nun wieder Informationen zur Abdeckung und der belegten Größe der einzelnen Sicherung in der Cloud. Aufgelistet werden Backups für die Nachrichten, den Anrufverlauf, die Geräteeinstellungen sowie für App-Daten.

Die neue Oberfläche zeigt sich in diesen Tagen bei immer mehr Nutzern und dürfte sich damit im langsamen Rollout befinden.

