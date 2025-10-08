Pixel Update: Das Oktober-Update wird ausgerollt – Google bringt Verbesserungen auf die Smartphones

Nachdem Google schon am Montag das Android-Sicherheitsupdate für Oktober veröffentlicht hat, legt man jetzt mit dem Pendant für die Pixel-Smartphones nach, das wenig überraschend deutlich umfangreicher ausfällt. Denn während die gesamte Android-Welt genau Null Updates erhält, gibt es für die hauseigenen Pixel-Smartphone eine Reihe von Bugfixes, Verbesserungen und Fehlerkorrekturen. Hier findet ihr alle Details.



Zwei Tage später als erwartet hat Google das neue Pixel-Update für den Monat Oktober veröffentlicht. Dieses bringt im Gegensatz zum Android-Sicherheitsupdate eine Reihe von Verbesserungen mit, auf die so mancher Nutzer schon gewartet haben dürfte. Unter anderem gibt es einen Fix für einen flackernden Bildschirm sowie Probleme beim Ausschalten des Smartphones sowie für ein möglicherweise nicht ganz deutliches Display unter einigen Umständen.

Außerdem gibt es einen Fix für mögliche Abstürze sowie Problembehebungen an der Oberfläche. Konkret erwähnt man einen Fix für halbtransparente Hintergründe, die beim Start der Kamera erhalten blieben sowie eine nicht-aktuelle Darstellung über die Kamera-LED. Im Folgenden findet ihr Googles ausführliche Erklärungen für die einzelnen Probleme.

Display & Graphics Fix for screen flickering and sudden shutdown issues under certain conditions*[2]

Fix for issue occasionally causing frozen or fuzzy display under certain conditions*[5] System Fix for issue occasionally causing system instability under certain conditions*[3] User Interface Fix for an issue where a semi-transparent background would persist after the camera was launched under certain conditions*[1]

Fix for issue where the flashlight status does not appear on the At a Glance widget in certain conditions*[4]

Fix for System UI crash when starting or stopping casting with the Media Output Switcher in certain conditions*[1] Fixes are available for all supported Pixel devices unless otherwise indicated below. Some fixes may be carrier/region specific. *[1] Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL

*[2] Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a

*[3] Pixel Tablet

*[4] Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL

*[5] Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL

Das Sicherheitsupdate selbst für den Monat Oktober enthält keine Einträge, sodass es derzeit wohl tatsächlich keine größeren Probleme oder Lücken im Android-Betriebssystem für die Pixel-Smartphones gibt.

[Pixel Community Forum]

