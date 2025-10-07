Android Auto-Aktionen zu den Prime Deal Days: Dongles zur kabellosen Nutzung jetzt stark rabattiert (Amazon)

Die Infotainment-Plattform Android Auto ist zur Nutzung seit jeher auf eine ständige Verbindung zwischen Fahrzeugdisplay und dem zu verwendenden Smartphone angewiesen – das ist bekannt. Wer noch immer auf eine Kabelverbindung setzt und diese kleine Lästigkeit loswerden möchte, kann das jetzt zu einem attraktiven Preis tun: Denn zu den Amazon Prime Deal Days sind die Android Auto Kabellos-Dongles stark rabattiert.



Aufgrund einer damaligen Planung von Google war es über viele Jahre nicht möglich, Android Auto ohne eine ständige Kabelverbindung zwischen Smartphone und Infotainment-Display zu verwenden. Google hatte die Möglichkeit zur kabellosen Nutzung erst nach mehreren Jahre und auch nur sehr langsam eingeführt, sodass die allermeisten Fahrzeuge bis heute nicht dazu in der Lage sind, eine Verbindung ohne Kabel aufzubauen. An dieser Stelle kommen die Dongles ins Spiel.

Die Android Auto Kabellos-Dongles übernehmen praktisch die Funktion des Kabels: Ihr steckt den Stick oder Dongle in den USB-Schlitz des Fahrzeugs und diese stellen eine kabellose Verbindung zum Smartphone her. Das funktioniert ohne Probleme und ist bei allen Anbietern gleich – es wird lediglich das Kabel ersetzt. Das Smartphone wird sich automatisch mit dem Dongle verbinden, ohne dass ein Kabel notwendig wäre. Mittlerweile unterstützen die Dongles auch mehrere Smartphones und machen die Verbindung so leicht wie noch nie. Wer schon länger ein Auge darauf geworfen hat, sollte in diesen Tagen einmal bei Amazon vorbeischauen.

Nur zu den Prime Deal days gibt es von vielen Herstellern hohe Rabatte auf die Dongles. Für welchen ihr euch entscheidet, ist aufgrund der sehr ähnlichen Funktionalität und der simplen Grundaufgabe eher Geschmackssache. Technisch bedingt kann es keine echten zusätzlichen Funktionen geben, sodass ihr euch hauptsächlich nach Äußerlichkeiten entscheiden könnt. Die Bewertungen liegen bei allen Dongles/Sticks weit über vier Sternen mit jeweils Tausenden Rezensionen. Schaut doch einfach mal vorbei.

Achtet auch auf die Coupons, die ihr zum Teil direkt auf der Amazon-Seite aktivieren und noch weitere 20 Prozent oder mehr sparen könnt. Aber auch für Pixel-Nutzer gibt es heute viele starke Aktionen im Google Store, mit bis zu 42 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones.

» Pixel-Aktionen zu den Prime Deal Days: Hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel 9, Pixel Watch, Pixel Buds und mehr

Letzte Aktualisierung am 2025-10-04