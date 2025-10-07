Amazon Deals: Drei Monate gratis Musikstreaming, drei Monate Audible und Kindle + kostenlose Kreditkarte

Es laufen die Amazon Prime Deal Days, die hohe Rabatte auf das gesamte Portfolio bringen, aber natürlich werden auch die beliebten Abos werden wieder in die Auslage gelegt. Jetzt könnt ihr euch bis in das nächste Jahr hinein kostenloses Musikstreaming sichern, kostenlose eBooks bis hin zu fast-kostenlosen Podcasts und Hörbüchern. Hier findet ihr die heute und morgen geltenden Abo-Aktionen.



Der Onlinehändler Amazon hat eine ganze Reihe von Abos im Portfolio, die den Nutzern Zugriff auf weitere Inhalte geben – allen voran natürlich im medialen Bereich. Anlässlich der Prime Deal Days gibt es jetzt wieder starke Aktionen rund um diese Abos, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Sowohl Amazon Music Unlimited als auch Audible und Kindle bieten euch drei nahezu kostenlose Probemonate.

Aktuell Abo-Aktionen bei Amazon

Für alle drei Abos gilt, dass ihr diese sofort nach Abschluss wieder kündigen könnt – aber natürlich nicht müsst. Ihr erhaltet dennoch über den gesamten Zeitraum den Zugriff auf die Musik, die Podcasts, die Hörbücher und die eBooks. Die Abos laufen bis Anfang des nächsten Jahres, sodass sie euch perspektivisch auch über die Feiertage bringen.

Kostenlose Amazon-Kreditkarte

Passend dazu gibt es jetzt auch die Amazon Visa-Kreditkarte kostenlos. Ihr erhaltet zehn Euro Startguthaben, zu den Prime Deal Days sowie anderen Prime-Events ganze zwei Prozent Cashback und weitere Vorteile wie die kostenlose Ratenzahlung und mehr. Gerade für den Start in die Shopping-Saison sicherlich eine gute Idee. Ihr könnt euch die Karte auch jetzt noch sichern und sofort verwenden.

