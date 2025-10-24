Gemini Update: Starke KI-Videos, neue Bildbearbeitung, Computer Use, KI-Kosmetik, Atlas-Browser und mehr

Es geht wieder eine starke Gemini-Woche zu Ende, die vor allem im visuellen Bereich große Fortschritte gemacht hat: Wir zeigen euch die neuen KI-Bildbearbeitungen in Google Fotos, die KI-Kosmetik in Google Meet, die beeindruckenden Effekte von Veo 3 und Flow sowie natürlich den ChatGPT Atlas-Browser. Wie gewohnt haben wir euch auch in dieser Woche über alles Wichtige informiert, das wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Die Gemini-Woche war wieder sehr spannend, denn sie hat uns neben neuen visuellen Funktionen auch weitere Schritte gebracht, die noch sehr relevant werden: Gemini ist auf Android XR gestartet, man zeigt das neue Gemini Computer Use zur App-Steuerung, Gemini-Chrome bekommt Konkurrenz von OpenAI und wir berichten über die neuen Gemini-App-Integrationen. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini Veo 3.1 und Flow

Wir zeigen euch die beeindruckenden neuen Möglichkeiten von Gemini Flow und dem darunterliegenden KI-Videogenerator Veo in der neuen Version 3.1. Verbesserungen gibt es im Bereich der Einzelauswahl der Komponenten, der Videolänge, es gibt verbesserte Audiospuren und vieles mehr. Die Videos sind oftmals nicht mehr als KI-generiert zu erkennen, wie ihr an den Beispielen im Artikel sehen könnt.

» Das sind die Möglichkeiten von Gemini Veo 3.1 und Flow

Gemini Computer Use

Gemini kann mit Computer Use jetzt ganze Apps steuern, Webseiten steuern und vieles mehr. Das Ziel ist es, dass Gemini zukünftig auch auf unbekannte Plattformen und Betriebssysteme angesetzt werden kann, ohne dies vorher trainieren zu müssen.

» Gemini Computer Use kann Computer und Webseiten steuern









Gemini Nano Banana in Lens und Websuche nutzen

Wir zeigen euch, wie ihr die KI-Bildbearbeitung Gemini Nano Banana jetzt direkt in der Google Websuche sowie in Google Lens nutzen könnt.

» So könnt ihr jetzt Gemini Nano Banana in Lens und Websuche nutzen

Gemini bringt KI-Kosmetik

Google Meet bietet den Nutzern jetzt per Gemini-KI die Möglichkeit, digitale Kosmetik aufzutragen. Man muss sich wirklich fragen, in welche Richtung sich die Künstliche Intelligenz in diesem Bereich entwickelt.

» Google-Nutzer können jetzt mit Gemini KI-Kosmetik auftragen

Gemini ersetzt Google Assistant

Gemini ersetzt den Google Assistant schon sehr bald auch in der Google Maps Navigation. Bei ersten Nutzern zeigt sich das neue Mikrofon und das entsprechende Overlay.

» Gemini ersetzt Google Assistant jetzt auch in Google Maps

Google Fotos bekommt neue KI-Funktionen

Google Fotos bekommt einen großen Schwung neuer KI-Funktionen, die wir euch im folgenden Artikel noch einmal ausführlich vorstellen.

» Google Fotos bekommt neue KI-Funktionen zur Bildbearbeitung

Gemini setzt auf neue App-Integrationen

Gemini verändert die Integration der wichtigsten Google-Apps. Diese stehen jetzt nicht mehr als Gemini-App zur Verfügung, sondern werden direkt über die Konversation angesprochen.

» Gemini verändert Integration der Android-Apps

Gemini kommt auf smarte Headsets

Gemini startet mit Android XR jetzt erstmals auf Headsets und schon bald auf Smart Glasses.

» Gemini startet jetzt für Android XR









ChatGPT Atlas konkurriert mit Gemini-Chrome

OpenAI hat in dieser Woche den neuen Browser ChatGPT Atlas veröffentlicht, der der Gemini-Integration in Google Chrome Konkurrenz machen soll. Vorerst ist es allerdings nur ein sehr kleiner Wurf.

» OpenAI startet ChatGPT-Browser gegen Chrome mit Gemini

Gemini hört jetzt länger zu

Gemini kann euch jetzt noch länger zuhören als bisher. Dazu gibt es eine neue Möglichkeit in der Android-App, die sich zwischen der normalen Spracheingabe und Gemini Live positioniert.

» Gemini hört euch jetzt noch länger zu

