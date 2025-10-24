Pixel Update: Google sucht Tester, neuer Tensor-Turbo, Pixel Watch 4 gewinnt und Pixel 10 Pro Fold explodiert

Eine weitere Pixel-Woche im Oktober geht vorüber und hat sich für Google und die Nutzer glücklicherweise wieder positiver zugetragen: So legt man endlich den Tensor-Turbo ein, fährt mit der Pixel Watch 4 einen Test ein, veröffentlicht eine neue Android-Version und sucht frühe Tester für das Pixel 10a. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten Tage waren für Pixel-Nutzer wieder sehr interessant, denn Google hat nicht nur ein neues Android 16 veröffentlicht, sondern kann auch einen Testsieg mit der Pixel Watch 4-Reparierbarkeit einfahren. Außerdem gibt es den seit längerer Zeit erwarteten Tensor-Turbo, man sucht nach frühen Pixel 10a-Testern und wir zeigen euch, warum ihr auch zu einem älteren Pixel-Smartphone greifen könnt. Aber natürlich vergessen wir auch das explodierende Foldable nicht.

Wie gewohnt war auch diesmal einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel 10 Pro Fold im Härtetest

Das Pixel 10 Pro Fold ist bekanntlich mehr als krachend durch den Härtetest gefallen. Wir schauen uns den gesamten Test einmal im Detail an und müssen natürlich auch die Frage stellen, an welcher Google die „durability“ eigentlich verbessert hat. Man spricht davon, dass das Smartphone deutlich stabiler und ausdauernder ist, hat aber nichts verändert. Da hat das Marketing die Ingenieure überholt.

» Googles neues Pixel 10 Pro Fold explodiert im Härtetest

» Pixel 10 Pro Fold: Das macht den folgenschweren Test so relevant









Pixel Watch 4 mit starker Reparierbarkeit

Die Pixel Watch 4 ist in dieser Generation erstmals reparierbar – und das gleich so richtig. Die Tester von iFixit kommen zu dem Ergebnis, dass die Google-Smartwatch die derzeitige „Masterclass“ ist und somit die am leichtesten und besten zu reparierende Uhr überhaupt ist. Es hat sich daher wohl gelohnt, dass Google so lange damit gewartet hat, bis man es richtig machen konnte.

» Pixel Watch 4 kann sehr leicht repariert werden

Kauft alte Pixel-Smartphones!

Gerade bei den Pixel-Smartphones mit ihrer langjährigen Update-Garantie kann es sich lohnen, auch mal zur vorherigen Generation zu greifen. Denn diese wird ebenfalls stets noch für 5 bis 6 Jahre mit Updates versorgt, hat aktuelle Hardware, erhält noch mehr als ein halbes Jahrzehnt neue Funktionen und ist im Vergleich zur jeweiligen aktuellen Generation deutlich günstiger zu haben. Im verlinkten Artikel findet ihr noch einige weitere Argumente.

» Darum lohnt sich der Kauf eines alten Pixel-Smartphones

Pixel 10a jetzt schon ausprobieren

Google sucht im Rahmen des Superfans-Programms nach Testern für das Pixel 10a. Man verspricht 15 ausgewählten Personen, dass sie das Smartphone frühzeitig erhalten, bereits jetzt testen dürfen und dazu beitragen können, dieses bis zum finalen Produkt zu formen. Ein interessantes Angebot, für das sich ausgesuchte Nutzer bewerben können.

» Google lädt 15 Superfans zum frühen Pixel 10a-Test









Pixel-Smartphones mit Mostly-on-Display

Das Always-on Display der Pixel-Smartphones kann sich demnächst von selbst ausschalten. Man führt zumindest die offizielle Bezeichnung ein wenig ad-absurdum und will dafür sorgen, dass die Smartphones das Display bei Nichtnutzung abschalten können. Interessant wird es sein, was eine solche Nichtnutzung ist.

» Pixel-Smartphones können Always-on-Display bald abschalten

Pixel 10-Smartphones mit Tensor-Turbo

Google legt bei den Pixel 10-Smartphones den Tensor-Turbo ein, auf den die Nutzer eigentlich schon seit dem ersten Tag warten. Ein großes bevorstehendes Update aktualisiert den GPU-Treiber des SoC und könnte dessen Geschwindigkeit mindestens verdreifachen. Was dahintersteckt, erfahrt ihr im verlinkten Artikel.

» Pixel 10-Smartphones legen den Tensor-Turbo ein

