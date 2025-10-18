Pixel Watch 4: Googles neue Smartwatch im Teardown – eine echte Masterclass der Reparierbarkeit (Galerie)

Google hat erst vor wenigen Tagen die Pixel Watch 4 auf den Markt gebracht, bei der man wohl an den richtigen Stellschrauben gedreht hat, denn sowohl frühe Besitzer als auch Tester zeigen sich begeistert. Das setzt sich jetzt in einem Teardown fort, bei dem die Smartwatch aufgrund ihres Reparatur-Fortschritts eigentlich nur gewinnen kann: Eine Masterclass für sich.



Die Google Pixel Watch 4 hebt sich in vielen Bereichen recht deutlich von ihrem Vorgänger ab und wird daher zurecht als eine der besten Smartwatches gewertet, die derzeit am Markt sind. Dazu gehört neben den großen Verbesserungen bei den Sensoren und der Software auch eine ganz neue Konstruktion. Denn erstmals in der noch recht jungen Pixel Watch-Geschichte ist es möglich, die Smartwatch zu reparieren. Bei den drei Vorgängern war das ein extrem aufwendiges bis sinnloses Unterfangen.

In einem Teardown zeigen die Bastler von iFixit jetzt, wie sich die Smartwatch zerlegen lässt, wie an die einzelnen Komponenten heranzukommen ist und natürlich auch wie diese ausgetauscht werden können. Hauptsächlich geht es dabei natürlich um das bei einer Smartwatch sehr anfällige Display sowie um den Akku. Das Display muss im Alltag sehr viel wegstecken und wird auf Dauer selbst bei vorsichtigen Nutzern kaum ohne Kratzer auskommen. Und beim Akku wünscht man sich nach einer gewissen Lebensdauer vielleicht ebenfalls ein Austausch.

Neben diesen beiden Komponenten ist es außerdem möglich, die mit Sensoren vollgepackte Glas-Rückseite auszutauschen und selbst der Vibrationsmotor kann ohne größere Umbaumaßnahmen herausgelöst und durch eine neue Komponente ersetzt werden. Google bietet all diese Dinge mittlerweile als Ersatzteil an, das unter anderem über iFixit bezogen und dann selbst verbaut werden kann.









Das grundsätzliche Zerlegen der Smartwatch soll ab dieser Generation sehr einfach sein: Tatsächlich benötigt ihr nur drei verschiedene Schraubendreher-Größen, um die Komponenten voneinander zu befreien. Um die Reparatur zu starten, werden zunächst die Bänder abgenommen und es kommen an beiden Seiten zwei Schrauben zum Vorschein, die den Hauptteil mit dem Gehäuse verbinden. Sind diese gelöst, kann es herausgehoben werden, so wie ihr das auf obigem Bild sehen könnt.

Mit nur zwei weiteren Schrauben lässt sich auch schon das Display von dieser Hauptkomponente entfernen. Es kommt das Mainbord zum Vorschein und darunter auch schon der Akku. Weil die Smartwatch natürlich sehr kompakt ist, benötigt es nur wenige weitere Schrauben sowie das Lösen von Steckverbindungen, um an weitere Komponenten heranzukommen. Auf den folgenden Bildern ist das gut zu sehen.









Im iFixit-Teardown zeigt man sich von der Reparierbarkeit der Smartwatch begeister. Die Rede ist gar von einer „Masterclass“, was man wohl frei übersetzt als „ein Vorbild für andere Smartwatches“ bezeichnen könnte. Tatsächlich soll es laut iFixit die am leichtesten zu reparierende Smartwatch sein, die aktuell am Markt ist. Und wenn wir uns die Bilder sowie das Video ansehen, kann man wohl sagen, dass es kaum einfacher gemacht werden kann. Denn schlussendlich haben die Schräubchen natürlich die Aufgabe, die Smartwatch-Komponenten sicher zu verbinden und auch wasserdicht zu halten.

Es scheint sich auszuzahlen, dass Google so lange mit der Reparierbarkeit gewartet hat. Schon im vergangenen Jahr hieß es, dass man diesen Schritt „richtig machen“ will – und das hat man wohl geschafft. Nicht nur iFixit zeigt sich davon überzeugt, sondern auch Google selbst: Die Reparatur bzw. der Austausch der Standardkomponenten soll die Garantie nicht beeinflussen. Lest euch das zuvor lieber noch einmal im Detail durch, aber das ist schon eine Ansage.

