Pixel 10-Smartphones: Google legt den Tensor-Turbo ein – neuer Grafiktreiber soll Leistung massiv verbessern

Die Pixel 10-Smartphones sind jetzt schon seit gut zwei Monaten auf dem Markt und dürften sich bei vielen Nutzern großer Beliebtheit erfreuen – trotz einer derzeit noch eklatanten Leistungsschwäche. Jetzt hat Google angekündigt, endlich den Turbo einzulegen und dem neuen Tensor-SoC die Leistung zu ermöglichen, die der Chip von Beginn an hätte haben sollen.



Google ist mit den Pixel 10-Smartphones erneut ein großes Risiko eingegangen, denn man hat sich mit dem verbauten Tensor G5 von Samsung als SoC-Partner verabschiedet und lässt diesen stattdessen von TSMC in Eigenregie bauen. Das gibt Google mehr Kontrolle und soll auch KI-Einsätze optimieren, doch leistungstechnisch ist der neue SoC aktuell noch eine kleine Katastrophe. Die Pixel 10-Benchmarks zeigen eine massive Leistungseinschränkung gegenüber der Konkurrenz und den eigenen Vorgängern.

Wir hatten schon vor einigen Wochen darüber berichtet, dass der neue Tensor G5 in den Pixel 10-Smartphones in den Benchmarks auch weit hinter der Leistung der Vorgänger-Smartphones liegt. Das ist damit zu begründen, dass Google einen alten Grafiktreiber verwendet, der nicht für Android 16 geeignet ist – was mich hier im Blog bereits zur Frage veranlasst hat, ob Google den Pixel 10-Grafiktreiber vergessen hat. Offenbar ja, aber jetzt will man nachlegen.

In einem Statement heißt es jetzt, dass die Pixel-Patches für September und Oktober bereits Treiber-Verbesserungen im Gepäck hatten und mit einem „future release“ soll es endlich einen aktuellen GPU-Treiber geben. Wie sehr sich dieser auswirkt, müssen die Benchmarks und natürlich auch Alltagstests nach dem Update zeigen. Es ist anzunehmen, dass das Tensor-Upgrade im November ausgerollt wird, denn Google spricht üblicherweise nur sehr kurz vor bevorstehenden Updates über Inhalte.

Es ist eine sehr gute Nachricht für alle Pixel 10-Nutzer, egal ob sie die Performance-Probleme bisher gespürt haben oder nicht. Denn Google wird den Turbo einlegen, der eine massive Leistungssteigerung bringen kann. Allein das Erreichen der GPU-Leistung der Pixel 9-Smartphones entspräche fast einer Steigerung um das Dreifache. Schaut euch einmal die Benchmarks im verlinkten Artikel an.

