Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Der Oktober nähert sich schon wieder langsam seinem Ende und Google hat jetzt die dritte Runde des Google System Update veröffentlicht. Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder eine Reihe von Neuerungen für Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Wer möchte, kann die Google System Updates aktivieren oder deaktivieren.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier nun die Updates für die dritte Runde im Oktober, die Verbesserungen rund um die Android System Intelligence, die Geräteverbindungen, den Google Play Store, die Google Play Dienste, Google Messages, den Entwicklerdiensten und auch im Bereich der Sicherheit und Notfälle im Gepäck haben. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neusten Einträge am Anfang der Liste befinden.









Google System Updates im Oktober 2025:

Android WebView, Version 142 (22.10.2025) Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz sowie Updates zur Korrektur von Fehlern.

Neue Funktionen für Google- und Drittanbieter-App-Entwickler zur Unterstützung von Funktionen für die Anzeige von Webinhalten in ihren Apps. Wichtig: Einige Funktionen sind möglicherweise experimentell und für bestimmte Nutzer verfügbar. Google Play-Dienste, Version 25.41 (20.10.2025) Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von werbebezogenen Prozessen in ihren Apps. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Mit diesem Update können Sie die reCAPTCHA-Überprüfung im Web über Ihr Smartphone durchführen.

[Smartphone] Durch dieses Update können Sie jetzt versteckte Passkeys im Google Passwortmanager finden und löschen. Wallet [Smartphone] Mit diesem Update können Sie über unterstützte Aussteller-Apps Karten hinzufügen, ohne Informationen eingeben zu müssen.

[Smartphone] Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie Android 12 oder niedriger verwenden, die Wallet App installiert haben und eine Kundenkarte aus Gmail importieren.

[Smartphone] Sie können sich jetzt in Google Wallet Livemeldungen zu wichtigen Reisedetails ansehen, unter anderem zu Flügen, Zugfahrten und Veranstaltungen. Google Play Store, Version 48.5 (20.10.2025) [Smartphone] Sie können sich jetzt im Google Play Store personalisierte Inhalte Ihrer installierten Apps ansehen. Außerdem können Sie über die Startseite der App auf Google Play-Sammlungen zugreifen, um ähnliche Inhalte zu finden.

[PC, Smartphone, TV, Wear] Nutzer in der Mongolei können jetzt In‑App-Produkte und -Abos kaufen. Android System Intelligence V.39 / B.17 (2025-10-16) [Phone] Ongoing maintenance and bugfixes: Fixed a crash on LLM model interaction, logging updates, fixes to database operation errors. Google Play-Dienste, Version 25.40 (13.10.2025) Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen in ihren Apps im Zusammenhang mit Google Maps. Geräteverbindung [Smartphone] Mit diesem Update können Sie jetzt LE Audio-Geräte mit mehreren Komponenten koppeln, die nicht intern kommunizieren. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Auf einer neuen Seite werden jetzt die Apps aufgeführt, die den Status des erweiterten Sicherheitsprogramms abfragen. Google Play Store, Version 48.4 (13.10.2025) [Smartphone] Sie können jetzt Feedback zu Benachrichtigungen geben, um personalisiertere Benachrichtigungen zu erhalten. Google Play-Dienste, Version 25.39 (06.10.2025) Kontoverwaltung [Smartphone] Die Schnellstartfunktion kann jetzt auch in Konten mit Elternaufsicht verwendet werden.

[Smartphone] Die Designs für Funktionen der Elternaufsicht wurden aktualisiert.

[Smartphone] Mit diesem Update hat das Profilbild ein neues Design erhalten. Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps, mit denen die Kontoverwaltung sowie sicherheits- und datenschutzbezogene Prozesse in ihren Apps unterstützt werden. Sicherheit & Notfälle [Smartphone] Mit diesem Update kann die Funktion „Warnungen zu sensiblen Inhalten“ in Google Messages jetzt auch explizite Nacktbilder in geteilten Videos erkennen.

[Smartphone] Der „Bitte nicht stören“-Modus beim Fahren wurde verbessert. Google Play Store, Version 48.3 (06.10.2025) [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] In einigen Google Play Protect-Benachrichtigungen werden jetzt aktualisierte Symbole angezeigt.

