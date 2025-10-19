Pixel 10 Pro Fold: Googles faltbares Smartphone ist eine Katastrophe – darum ist der Test sehr relevant (Videos)

Es war eine katastrophale Woche für das Pixel 10 Pro Fold, denn das Smartphone ist während eines etablierten Härtetests explodiert – genauso übrigens wie die Meinungen der Nutzer zu diesem Vorfall. Natürlich kann man diese Tests kritisch sehen und die Situationen als unwahrscheinlich abtun, doch in diesem Fall verhält es sich anders. Das Ergebnis ist auch ganz objektiv betrachtet sehr relevant.



Der YouTuber Zack vom Kanal JerryRigEverything unterzieht seit vielen Jahren allen Mainstream-Smartphones den bekannten Härtetest, den sie mal mehr und mal weniger gut überstehen. In den letzten Jahren geht die Tendenz allerdings dahin, dass weder mittelschwere Kratzer noch Cuttermesser, Feuer oder gar gewaltige Krafteinwirkungen den Geräten etwas anhaben können. Hier und da gibt es Ausreißer, doch die teuren Flaggschiff-Geräte überstehen es mit leichten Schäden und sind weiter benutzbar.

Erst vor wenigen Wochen hatte ich hier im Blog über den Härtetest-Erfolg des Pixel 10 Pro XL berichtet, das von Zack als eines der besten Smartphones in diesem Bereich bezeichnet wurde. Perfekt. Doch offenbar wird der große faltbare Bruder in einer völlig anderen Abteilung entwickelt, denn das Pixel 10 Pro Fold ist krachend durch den Härtetest gefallen – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

So wie schon das Pixel Fold (2023) und das Pixel 9 Pro Fold (2024) ist auch das Pixel 10 Pro Fold mit reiner Muskelkraft zerbrochen worden. Zack ist jetzt mit Sicherheit nicht der schwächste Mensch, aber die notwendige Kraftanstrengung für den ersten Bruch war nicht so groß, als dass es für den Alltag unwahrscheinlich erscheint.

Das faltbare Pixel-Smartphone hat auch in der dritten Generation eine Art Sollbruchstelle an einer sehr ungünstigen Stelle – nämlich die Aussparung für die Antenne. Diese ist üblicherweise eine Schwachstelle beim Biegetest, denn es unterbricht den äußeren Rahmen. Moderne Smartphones haben diese daher an den oberen Rand an die kurze Seite gesetzt. Beim Pixel 10 Pro Fold hingegen hätte sie an der Seite sitzen sollen – was sie aber auch nach den zerbrochenen Geräten 2023 und 2024 nicht tut.

Es war Zack von Beginn an klar, dass das Smartphone zerbrechen wird – und er sollte recht behalten. Das allein wäre sehr ärgerlich, aber noch kein extrem gravierendes Problem. Denn gerade ein solches Gerät muss man eben wie ein rohes Ei behandeln und gut aufpassen. Doch was danach geschieht, ist absolut nicht mehr im Bereich des Akzeptablen. Schaut es euch im obigen Video ab Minute 7:30 an. Zum Vergleich hier noch einmal die Videos des Pixel Fold und Pixel 9 Pro Fold.

Der Smartphone-Akku explodiert

Das große Problem in diesem Test ist es, dass der Akku plötzlich explodiert, sich extrem erhitzt, die Batterie in Rauch aufgehen lässt und den restlichen Teil des Smartphones mehr als deutlich ansengt. Wäre mehr brennbares Material dabei gewesen, hätte es Zacks Studio mit Sicherheit nicht so gut überstanden. Und damit kommen wir zu dem Punkt, an dem das Ganze mehr als inakzebtabel und im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich ist.

Explodierende Smartphone-Akkus sind ein Albtraum jedes Nutzers und aller Hersteller, aber bei Verwendung von Originalteilen äußerst selten. Dass das bei einem über 1800 Euro teuren Smartphone passiert, ist nicht zu erwarten. Google-Partner iFixit findet das zwar nicht so tragisch, aber das ist es natürlich sehr wohl. Gerade bei einem Foldable ist es nicht undenkbar, dass das Smartphone im aufgeklappten Zustand abgelegt oder in eine Tasche gepackt wird. Jetzt ein versehentlicher grober Stoß und die Tasche geht in Flammen auf. Unwahrscheinlich? Ja! Unmöglich? Nein, wie wir eindrucksvoll gesehen haben.

Zack hat schon viele Dutzend, wenn nicht gar Hunderte, Smartphones gebogen und noch niemals ist etwas geschehen. Alle Akkus wurden massiv belastet und ausgerechnet beim Foldable-Bruch, bei dem der Akku gar keine große Last tragen musste, raucht es. Google sollte meiner Meinung nach darauf reagieren und das Smartphone vom Markt nehmen – Gefahr in Verzug. Wer das Foldable gekauft hat, dem würde ich empfehlen, es zurückzugeben und gegen das sichere Samsung Galaxy Z Fold7 zu tauschen – das übrigens auch günstiger zu haben ist.

