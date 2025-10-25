Google Maps Navigation in Android Auto: Neue Funktion für viele Nutzer; so könnt ihr Verkehrsstörungen melden

Die allermeisten Nutzer von Android Auto dürften die Google Maps Navigation verwenden, um auf dem optimalen Weg zum Ziel zu gelangen. Jetzt wird für viele Nutzer eine neue Funktion ausgerollt, mit denen sie sich aktiv an der Community beteiligen und Verkehrsstörungen melden können. Wir zeigen euch, wie das funktioniert und welche Kategorien verfügbar sind.



Die Google Maps Navigation in Android Auto besitzt schon seit längerer Zeit eine Community-Funktion, die vielen Nutzern bereits begegnet sein dürfte – nämlich die Warnung vor Verkehrsstörungen. Während die ebenfalls Störung geltenden Staus zum überwiegenden Teil automatisch aus den Bewegungsdaten erfasst werden, stammen viele weitere Meldungen direkt aus der Google Maps-Community.

Aufgrund der Masse der Google Maps-Nutzer in Android Auto ergibt sich fast ein zuverlässiges Netz aus Verkehrsmeldungen aller Art, die durch eine größere Anzahl von Nutzern bestätigt oder aufgelöst markiert werden können. Mit dem jüngsten Update der App sollte der Verkehrsstörungen-Button jetzt bei allen Nutzern sichtbar sein, sodass die Anzahl der Meldungen sowie deren Zuverlässigkeit rapide zunehmen könnte.

Damit das System funktioniert, braucht es aber nicht nur die JA oder NEIN-Meldungen der Navigationsnutzer, sondern natürlich auch die Meldungen. Wer eine Meldung abgeben möchte, benötigt dafür nur zwei Schritte, sodass es auch während der Fahrt in übersichtlichen Verkehrssituationen vertretbar ist. Alles was ihr dazu tun müsst, findet sich hinter dem (für viele Nutzer) neuen Button mit dem Ausrufezeichen, so wie ihr das auf folgenden Screenshots sehen könnt.









So könnt ihr Verkehrsstörungsmeldungen erstellen

Tippt einfach einmal auf den Button mit dem gelben Ausrufezeichen. Es erscheint ein Popup, aus dem die Kategorie der Störung ausgewählt werden muss, wobei die Liste natürlich stets dieselbe Sortierung aufweist, um es notfalls auch blind bedienen zu können. Nach der Auswahl der Kategorie ist der Prozess dann auch schon wieder erledigt. Es benötigt keine Bestätigung und keine weiteren Details. Ausgewählt werden kann aktuell aus den folgenden Kategorien:

Unfall

Stau

Polizei

Blitzer

Baustelle

Straßensperre

liegengebliebenes Fahrzeug

Gegenstand auf der Straße

Die Liste der Kategorien wird demnächst um Störungen aufgrund von Wettereignissen erweitert, dazu zählen Starkregen, umgestürzte Bäume und andere Dinge. Natürlich darf die Liste aber auch nicht zu lang werden, denn wenn die Autofahrer für die Meldung noch aufwendig suchen und scrollen müssten, wäre die Funktion wohl schnell wieder verschwunden.

Letzte Aktualisierung am 2025-10-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.