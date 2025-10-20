Google Maps Navigation: Gemini ersetzt Google Assistant – Umstellung zeigt sich bei ersten Nutzern

Schon seit vielen Jahren ist der Google Assistant ein fester Bestandteil von Google Maps, der immer dann zum Einsatz kommt, wenn die Nutzer mutmaßlich keine Hand freihaben – nämlich bei der Navigation. Jetzt zeigt sich auch dieser Stelle der KI-ChatBot Gemini, sodass sich der Ersatz langsam komplettiert.



Google hatte sich zu Beginn des Jahres das ambitionierte Ziel gesetzt, den Google Assistant vollständig durch Gemini zu ersetzen – sowohl als Standard-Assistent als auch die vielen Integrationen in anderen Produkten. Dabei ist man gut unterwegs und jetzt steht auch der Austausch bei Google Maps vor der Tür. Dort ist der Google Assistant seit vielen Jahren in der Navigation vorhanden und kann sowohl per Icon als auch Spracheingabe gestartet werden.

Jetzt zeigt sich bei ersten Nutzern die Integration von Gemini an dieser Stelle. Erkennbar ist das im aktuellen Testlauf lediglich daran, dass das Assistant-Mikrofon in der Navigationsanweisung durch das Gemini-Logo ersetzt wird. Es enthält zusätzlich eine blaue Umrandung, sodass es sich gemeinsam mit dem weißen Hintergrund stärker von der Navigationsanweisung abhebt.

Außerdem wird „Google Assistant“ in den Google Maps Navigationseinstellungen durch „Gemini“ ersetzt, was ziemlich eindeutig ist. Dort wird dieser nicht mehr als „your personal assistant“ beschrieben, sondern als „your AI assistant“. Ein Tap auf die Einstellungen führt zu den umfangreichen Gemini-Optionen. Weitere Integrationen gibt es derzeit nicht und auch der Funktionsumfang abseits der erweiterten Gemini-Features dürfte sich nicht ändern.

Ein willkommenes Update soll es sein, dass Gemini die Route während der Navigation anpassen kann, was die Nutzer beim Google Assistant zunächst in Untermenüs mit Tap-Notwendigkeit geführt hat. Es ist zu erwarten, dass das mit dem Gemini-Rollout für Android Auto im Zusammenhang steht, den wir ebenfalls für die nächsten Wochen erwarten.

» Smart Home: Gemini for Home ersetzt Google Assistant – neue LED-Farben für Smart Speaker kommen (Videos)

Letzte Aktualisierung am 2025-10-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

[Android Authority]