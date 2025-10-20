Gemini Apps: Integration von Google Maps, YouTube und Co ändert sich – keine Ansprache mehr notwendig

Um den Funktionsumfang von Gemini möglichst schnell zu erweitern, hat Google schon recht früh die „Gemini Apps“ geschaffen, unter denen sich die üblichen bekannten Plattformen befinden. Jetzt scheint man von diesem Konzept wieder abzurücken, denn von YouTube über Maps bis zur Hotel- und Flugsuche ist eine direkte Ansprache nicht mehr möglich – und aufgrund der veränderten Integration auch nicht mehr notwendig.



Der KI-ChatBot Gemini deckt praktisch alle Themenbereiche ab, wenn es etwas spezieller werden soll, benötigt es aber dennoch die Unterstützung von alternativen Quellen und Plattformen. Zu diesem Zweck wurden vor längerer Zeit die Gemini Apps geschaffen, die eine simple Einbindung von Google Maps, YouTube, Drive, Docs, Keep, dem Kalender, Fotos und vielen weiteren Anwendungen und Plattformen ermöglichen. Die Apps können einfach mit „@Google Maps“ oder Ähnlichem gefolgt vom Prompt angesprochen werden.

Jetzt zieht man diese Integration allerdings für die ersten Apps zurück und lässt Gemini stattdessen entweder automatisiert oder über den Prompt die Wahl, nach diesen Inhalten zu schauen. Entfernt wurden Google Maps, YouTube, Google Flights und Google Hotel. Alle vier Integrationen bestehen weiterhin, sind aber nicht mehr in der App-Auflistung zu finden und können auch nicht mehr direkt angesprochen werden. Stattdessen sollen die Nutzer innerhalb des Prompts ihren Wunsch zur App-Nutzung angeben.

Für Google dürfte diese tiefere Form der Integration den Vorteil haben, dass die Nutzer die Google-Anwendungen auch an dieser Stelle als selbstverständlich und alternativlos betrachten. Wer nach Orten sucht, nutzt Maps. Sucht man Videos, ist nur YouTube denkbar. Ähnlich mit Hotels und Flügen für die beiden Google-Dienste. Alternativen wären möglich, müssten aber von den Nutzern direkt benannt werden.

Es ist anzunehmen, dass auch die anderen Integrationen, die aufgrund der Anbindung an den Google_Account tatsächlich für Gemini alternativlos sein könnten, ebenfalls bald entfernt werden: Drive, Kalender, Tasks, Notizen, Fotos und andere.

