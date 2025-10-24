25 Jahre Werbung: Google Ads feiert Geburtstag – ein Blick zurück und mit neuem Schwung in die KI-Zukunft

Auch wenn das Unternehmen enorm breit aufgestellt ist, ist Googles Haupteinnahmequelle nach wie vor die Werbung in den Apps, den Plattformen und im gesamten Web. Aber nicht nur aus finanzieller Sicht gibt es Grund zum Feiern, sondern auch ein Blick in den Kalender lässt die Korken knallen: Man feiert 25 Jahre Google Ads und sieht sich durch aktuelle Entwicklungen bestärkt.



Das Werbegeschäft ist nach wie vor Googles wichtigste Einnahmequelle, das werden auch die für die kommende Woche erwarteten Quartalszahlen wieder unter Beweis stellen. Von Werbeanzeigen in der Websuche über die zahlreichen Apps, in Videoform bei YouTube und Google TV bis hin zum Werbenetzwerk im gesamten Web ist Google sehr stark aufgestellt und steht seit vielen Jahren an der Spitze des Onlinewerbemarkts.

Jetzt feiert man 25 Jahre Google Ads, das den Grundstein für diesen Erfolg gelegt hat. Erst vor wenigen Wochen haben wir 27 Jahre Google zelebriert und wie sich zeigt, kam der wohl wichtigste Schritt des Unternehmens erst zwei Jahre nach der Gründung. Denn mit den Keyword-basierten Werbeanzeigen hatte man ein zuverlässiges Mittel zur Monetarisierung gefunden und diese Technologie in den folgenden Jahren immer weiter ausgebaut.

Die Meilensteine reichen von den anfänglichen Keywords in der Websuche über den Wandel zur mobilen Welt bis hin zu den Videoanzeigen in YouTube zu den hochprofessionellen Anwendungen mit Google Analytics und KI-gestützten Kampagnen. Mit AdSense sowie dem Doubleclick-Netzwerk ist Google außerdem sehr breit aufgestellt und verdient auf unzähligen externen Webseiten großzügige Provisionen.

Die generative KI verändert auch das digitale Marketing und Google Ads sieht sich mit agentenbasierten Funktionen, Tools zur Automatisierung und Optimierung von Kampagnen sowie innovativen kreativen Lösungen auf dem richtigen Weg und sehr gut aufgestellt. Es ist daher anzunehmen, dass die Werbung auch in den nächsten 25 Jahren einen bedeutenden Anteil an den Google-Umsätzen haben wird.

