Google TV Streamer: Ist die Smart Home-Streamingbox schon wieder am Abstellgleis? Google zieht wohl weiter

Google hat vor etwas mehr als 14 Monaten den Google TV Streamer vorgestellt, eine für das eigene Portfolio völlig neue Streamingbox auf Basis des Betriebssystems Google TV. Auch wenn das Produkt mit großen Ambitionen auf den Markt gedrückt wurde, stellt sich so langsam das Gefühl ein, dass das Produkt ein großer Flop ist. Mittlerweile muss man vom Kauf sogar energisch abraten.



Google ist seit vielen Jahren im TV-Bereich aktiv, zuerst mit dem uralten Google TV, später mit Android TV, seit einem halben Jahrzehnt erneut mit Google TV und im Laufe der Zeit mehr als einer Handvoll Geräte. Populär ist vor allem der Google Chromecast, der sich aus technischen Gründen trotz mehrerer Generationen selbst überlebt hat und im vergangenen Jahr eingestellt wurde. Mutmaßlich lag das aber nicht am Konzept, sondern an der Schnecke Android TV.

Die Nachfolge hat der Google TV Streamer angetreten, der rein äußerlich nicht viel mit dem Chromecast gemeinsam hat. Beide setzen auf das Betriebssystem Google TV und sind auf einen Fernseher angewiesen, aber das war dann auch schon alles. Der Google TV Streamer verschwindet nicht mehr hinter dem Fernseher, sondern ist ein deutlich mächtigeres Gerät, das im Wohnzimmer präsentiert werden soll. Dafür hat er ein schickes Design und um den Nutzern wenigstens die Motivation zum Umstieg zu geben auch noch den Smart Home-Standard Matter an Bord.

Google hatte damals angekündigt, dass der TV Streamer ein wichtiger Smart Home-Bestandteil werden soll. Dieser sollte mit anderen Geräten kommunizieren können. Das ist zwar alles möglich, doch im Alltag dürfte das wohl kaum verwendet werden. Dass der TV Streamer im nächsten Jahr zum wichtigen Bestandteil des Smart Home-Neustarts werden wird, ist eher nicht anzunehmen. Viel mehr dürfte auch dieses Gerät, so wie die Nest-Kameras, nicht mehr als ein Lückenfüller sein.









Google TV Streamer ist schon vergessen

Google wird im nächsten Jahr ein neues Smart Display und einen neuen Smart Speaker auf den Markt bringen, die beide als Matter Hub fungieren und sich mit anderen Geräten verbinden können sollen. Der Google TV Streamer wurde dabei nur von Beobachtern erwähnt, aber nicht von Google selbst. Weil der Streamer im nächsten Jahr den zweiten Geburtstag feiert, ist außerdem anzunehmen, dass dieser einen Ersatz Nachfolger erhalten wird. Die Original-Generation wird nur schwer mithalten können.

Mittlerweile ist auch die Update-Unterstützung des TV Streamer mangelhaft, den man im Google TV-Team eher unmotiviert mitzieht. Dazu kommt, dass es kaum Informationen über das Gerät gibt, viele Nutzer sind beim Chromecast geblieben. Das weiß auch Google und hat den Google TV Streamer nur in wenigen Ländern im Portfolio. Der letzte Grund, der zwar kein echter Gradmesser ist, aber eine Tendenz zeigt: Das Gerät hat nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag (USA). Jedes kleine Google-Produkt hat einen Eintrag, die innovative Streamingbox hingegen nicht.

Auch Zukunft von Google TV in den Sternen

Erschwerend kommt vielleicht hinzu, dass auch die Zukunft von Google TV in den Sternen steht. Seit einigen Monaten ist bekannt, dass das Produkt massive Verluste für Google einfährt. Außerdem könnten Gemini und YouTube in Kombination die Plattform ersetzen. Mehr dazu lest ihr im verlinkten Artikel.

Meine Prognose: Der Google TV Streamer bleibt ein Einzelprodukt, das in irgendeiner Form durch ein ganz neues Gerät ersetzt und schnell vergessen werden wird. Greift bis dahin eher zum Amazon Fire TV Stick, der kürzlich ein sehr großes Update erhalten hat.

