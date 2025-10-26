Pixel Fold 10 Pro vs. Samsung Galaxy Z Fold7: SO kann ein Foldable durch den Härtetest kommen (Video)

Google hat mit dem Pixel 10 Pro Fold kürzlich die dritte Generation des faltbaren Smartphones auf den Markt gebracht, die beim Teardown allerdings erneut kläglich gescheitert ist. Dass der legendäre Biegetest nicht das Ende eines Foldables sein muss, hat vor einigen Monaten das Samsung Galaxy Z Fold7 unter Beweis gestellt – dieses besteht nahezu alle Tests deutlich besser als das Google-Modell.



Als Google im August das Pixel 10 Pro Fold angekündigt hatte, war man auf einige Fortschritte besonders stolz, die natürlich während der Präsentation hervorgehoben wurden. Dazu gehören neben den Software-Verbesserungen unter anderem die IP68-Zertifizierung als erstes staub- und wasserdichtes faltbares Smartphone sowie eine verbesserte Haltbarkeit („durability“). Beides wären mit Blick auf die Vorgänger dringend notwendig Verbesserungen, doch offenbar wurden diese nur in der Theorie oder unter Laborbedingungen erzielt.

Ich hatte erst vor wenigen Tagen den katastrophalen Pixel 10 Pro Fold Härtetest ausführlich beschrieben, bei dem das Smartphone erneut zerbrochen ist. Und zwar an exakt derselben Stelle wie das Pixel Fold (2023) und das Pixel 9 Pro Fold (2024) – warum hat Google nicht daraus gelernt? Welchen Fortschritt bei der Haltbarkeit will man genau erzielt haben? Schlimmer noch: Die IP68-Zertifizierung ist nichts wert, weil Dreck problemlos in das Scharnier eindringen konnte, dieses aber nicht mehr verließ. Das Ergebnis ist ein dauerhaftes Knarzen sowie eine baldige Beschädigung. Schaut euch den Test bei einem möglichen Kaufinteresse unbedingt vorher an!

Und jetzt kommen wir zum Samsung Galaxy Z Fold7, das denselben Härtetest einige Monate zuvor erfolgreich durchlaufen hatte. Obwohl Samsung weder mit einer verbesserten Durability noch mit einer Staubdichtheit wirbt, wurden genau diese beiden Punkte verbessert und kamen erfolgreich durch den Test. Fast könnte man meinen, dass das Marketingmaterial vom Fold7 und dem 10 Pro Fold vertauscht wurde.

Samsung Galaxy Z Fold7 überlebt den Härtetest

Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, denn das Video ist übersichtlich und kurz, daher nur in Kurzform: Das Samsung-Gerät steckt Kratzer am Rahmen sowie am Außendisplay gleich gut weg wie das Google-Smartphone. Das Innendisplay ist ebenfalls schon ab Stufe 2 anfällig, weist aber weniger grob sichtbare Schäden auf. Beim Feuertest stirbt der betroffene Teil des Innendisplays, so wie beim Pixel. Beim Außendisplay kam das Pixel schadlos davon, während das Samsung-Gerät ebenfalls beschädigt ist. Punkt für Google.

Der wohl wichtigste Test bei einem Foldable ist der Biegetest, auch wenn dieser aus der Ecke der Pixel-Fans als unfair beschrieben wird. Diese Meinung dürfte sich aber schnell ändern, wenn die Nutzer ihr Gerät einmal versehentlich aufgefaltet liegenlassen oder einstecken. Es zeigt sich, dass das Samsung-Smartphone zwar flexible Verformungen aufweist, aber selbst bei größtem menschlichem Kraftaufwand in keine Richtung verbogen oder gar zerbrochen werden kann. Mehr noch: Selbst nach mehrfachen Versuchen in zwei Richtungen funktioniert das Gerät ohne Probleme. Selbst die Rückseite löst sich leicht ab, aber die Displays und das Scharnier zeigen sich unbeeindruckt.

Und spätestens an der Stelle gibt es kaum eine Entschuldigung, warum Google auch im dritten Jahr in Folge bei diesem Test versagt – trotz versprochener Verbesserungen. Warum dieser Test und auch die Pixel 10 Pro Fold-Explosion sehr relevant ist, habe ich im folgenden Artikel festgehalten:

» Pixel 10 Pro Fold: Googles faltbares Smartphone ist eine Katastrophe – darum ist der Test sehr relevant (Videos)

