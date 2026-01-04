Pixel 10-Smartphones: Googles erfolgreiche Generation räumt bei Smartphone Awards ab – mit einer Ausnahme

Google konnte ab der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres große Erfolge mit den Pixel 10-Smartphones feiern, die sich laut vielen Einschätzungen nicht nur sehr gut verkauft haben, sondern auch in Testberichten gut weggekommen sind. Zum Abschluss des Jahres wurden außerdem gleich zwei etablierte YouTuber-Awards verliehen, bei denen die Google-Smartphones gut abgeschnitten haben. Bis auf eine krachende Ausnahme.



Im Laufe der Jahre ist es Google gelungen, die Pixel-Smartphones als feste Marke im Smartphone-Segment zu etablieren, sodass auch die Pixel 10-Smartphones im vergangenen Jahr für viel Aufsehen gesorgt haben. Die Vorab-Leaks waren recht positiv, die umfangreichen Leaks wurden gut aufgenommen, die Reviews waren gut, die Nutzer und Tester scheinen recht zufrieden zu sein und mutmaßlich liegen auch die Verkaufszahlen erneut über denen der Vorgeneration. Auch bei zwei inoffiziellen Smartphone-Awards konnte man abräumen.

Smartphone-Awards – Pixel 10 mit Achtungserfolgen

Mitte Dezember hatte der YouTube-Kanal MKBHD seine Smartphone-Awards vergeben, die auch von den Herstellern längst Beachtung finden – und damit eine gewisse Relevanz haben. Zwar reichte es im Modelljahr 2025 nicht für eine goldene Krone, aber dafür für zwei Achtungserfolge. Gewissermaßen außer Konkurrenz wurde das Pixel 10 Pro von YouTuber Marquess Brownlee über den Klee gelobt und war wohl für längere Zeit sein persönlicher Daily-driver.

Auch das Pixel 10 Pro Fold hat das Ranking nur knapp verpasst und soll mit nur wenigen Pünktchen Abstand gegen das Samsung-Produkt verloren haben. Rein subjektiv hat Google also alles richtig gemacht.

» Alle Details zu den Smartphone Awards 2025









Smartphone Durability Awards

Sozusagen als Gegenentwurf zu den Smartphone Awards gibt es seit sieben Jahren die Smartphone Durability Awards. Dabei geht es nicht um die Leistung der Geräte an sich, sondern darum, wie gut sie sich im Härtetest schlagen. Auch hier hat Google schon wieder ganz knapp den Titel verpasst: Das Pixel Pro XL soll eines der stärksten Smartphones und laut YouTuber Zack gar das am besten zu reparierende Smartphone des Jahres 2025 sein.

Für das Pixel 10 Pro Fold hat es hingegen für die Spitzenplatzierung gereicht, allerdings in einem nicht ganz so positiven Ranking: Es ist das schlechteste Smartphone im Jahr 2025. Es ist nicht nur im Test zerbrochen, sondern gar noch in Rauch aufgegangen – etwas, das der YouTube in über einem Jahrzehnt niemals erlebt hatte. Dazu kommt, dass die Schwachstelle seit drei Jahren an exakt derselben Stelle ist und das Durchbrechen somit erwartbar gewesen ist. Ob es mit dem 11 Pro Fold besser wird?

» Alle Details zu den Smartphone Durability Awards 2025

—

Unter dem Strich kann man sagen, dass Google ein sehr erfolgreiches Smartphone-Jahr 2025 hinter sich hat und damit die Messlatte für 2026 und die Pixel 11-Smartphones hoch liegt. Hoffen wir, dass es erfüllt werden kann.

» Pixel 11-Smartphones: Google bringt wohl ein signifikant neues Design, Tensor-SoC wird zur Rakete & erste Infos

» Pixel-Knallerpreise im Google Store: Hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel 9a, Pixel Watch, Pixel Buds und mehr

Letzte Aktualisierung am 2025-12-30 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.