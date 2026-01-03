Pixel-Knallerpreise im Google Store: Hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel 9a, Pixel Watch, Pixel Buds und mehr

Zum Start in das neue Jahr gibt es wieder neue Pixel-Angebote im Google Store bei Amazon, die sich sehen lassen können: Die Preise für die aktuellen Top-Produkte sind noch einmal gefallen, sodass ihr jetzt sowohl die Pixel 10-Smartphones als auch die Pixel Buds der beiden aktuellen Generationen sowie die Pixel Watch 3 zu praktisch unschlagbaren Preisen erhalten könnt. Schaut mal herein!



Es gibt wieder neue Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Denn jetzt hat man sowohl die aktuellen Pixel-Smartphones als auch die Vorgeneration in die Auslage gelegt, bietet Aktionen auf die smarten Kopfhörer und auch die Smartwatches. Wir fassen euch an dieser Stelle die wichtigsten Aktionen zusammen.

Starke Pixel 10-Aktionen

Als Top-Angebot bekommt ihr jetzt ganze 17 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro, das damit knapp am dreistelligen Bereich kratzt. Soll es etwas größer sein, gibt es jetzt das Pixel 10 Pro XL mit 18 Prozent Rabatt, das damit ebenfalls zu einem echten Kampfpreis zu haben ist. Reicht euch das Grundmodell, könnt ihr noch sehr viel mehr sparen, denn ihr bekommt jetzt 29 Prozent Rabatt auf das Pixel 10. Je nach Konfiguration können die Rabatte auch höher ausfallen oder ihr bekommt Gratis-Produkte wie Pixelsnap oder Charger. Außerdem 60 Tage Audible gratis!

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store

Pixel 9 und Pixel 9a Aktionen

Möchtet ihr zur Vorgeneration greifen, was gerade bei den Pixel-Smartphones dank der langen Update-Garantie keine schlechte Idee ist – gibt es jetzt ebenfalls hohe Rabatte: Ihr bekommt 10 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 oder gar 32 Prozent Rabatt auf das Pixel 9a. Für alle Geräte gibt es außerdem noch 60 Tage Audible gratis sowie mögliche Gratis-Produkte.

Hohe Rabatte auf Pixel Buds

Wer bereits ein Pixel-Smartphone besitzt und dieses mit Kopfhörern ergänzen möchte, erhält jetzt befristete Angebote auf die smarten Google-Kopfhörer: Aktuell gibt es 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 sowie 20 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a – das solltet ihr nicht verpassen. Auch für diese Produkte gibt es zusätzlich 60 Tage Audible gratis.

Hohe Rabatte auf Pixel Watch

Wer zu einer Pixel Watch greifen möchte, kann jetzt das Angebot auf die Pixel Watch 3 nutzen. Ihr bekommt jetzt die Pixel Watch 3 mit 44 Prozent Rabatt. Klickt euch da einfach mal durch die Varianten, Größen und Farben um den ständig wechselnden höchsten Rabatt zu erhalten.

Amazon-Abos gratis

Wer gerade bei Amazon unterwegs ist, könnte auch noch die starken Gratis-Aktionen auf die Abos mitnehmen, mit denen ihr eure Kopfhörer und euer Smartphone bespielen könnt:

Letzte Aktualisierung am 2025-12-30 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.