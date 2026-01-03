Smart Home: Google bringt neuen Smart Speaker und neues Smart Display – Smart Home-Neustart kommt

Das Jahr 2026 ist noch sehr jung, doch schon jetzt wissen wir dank offizieller Ankündigungen recht genau, dass Googles nächster Smart Home-Anlauf mit neuen Geräten bevorsteht. Für das Frühjahr können wir sowohl mit dem neuen Google Home Smart Speaker als auch einem neuen Google Home Smart Display rechnen. Beide Produkte werden den bereits eingeläuteten Neustart im Smart Home abrunden.



Mit dem Rollout von Gemini for Home auf alle wichtigen Smart Speaker und Smart Displays hat Google bereits den Neustart eingeleitet, der im Vergleich zum bisher genutzten Google Assistant deutlich mehr Intelligenz bringen soll. Doch man beschränkt sich nicht nur auf Software, sondern wird schon im Frühjahr neue Geräte auf den Markt bringen, von denen eines bereits sehr konkret angekündigt und das andere zumindest angedeutet worden ist. Beginnen wir mit dem bereits vor einigen Monaten angekündigten Smart Speaker.

Google Home Smart Speaker

Google hat am 1. Oktober 2025 – also vor mittlerweile mehr als drei Monaten – einen ganz neuen Smart Speaker angekündigt. Dieser ist bereits Wochen zuvor geleakt worden und selbst ein Werbespot ist durchgesickert. Doch der Marktstart soll erst im „Frühjahr 2026“ erfolgen – trotz aktuellem Gemini-Rollout. Der neue Smart Speaker soll den Erfolg der ersten Generationen wieder aufnehmen und natürlich dafür sorgen, dass Gemini im Smart Home vieler Menschen omnipräsent wird.

Die wichtigsten Details lauten, dass der Smart Speaker 360 Grad-Sound bieten wird, als Matter-Hub nutzbar sein soll, Surround Sound bieten und sich auch mit Geräten wie dem Google TV Streamer zu diesem Zweck verbinden können soll. Über technische Daten wurde bislang kaum gesprochen, doch der neue Formfaktor mit starker Anlehnung an einen Amazon Echo Dot sowie der genannte Preis von 99 Dollar könnten dafür sorgen, dass das Produkt recht populär wird.

Google Home Smart Display

Die größte Überraschung in diesem Frühjahr soll es sein, dass Google ein neues Smart Display auf den Markt bringt, nachdem man den Markt über mehrere Jahre praktisch ignoriert hat – wenn man das gefloppte Pixel Tablet einmal außer Acht lässt. Eine offizielle Ankündigung gab es bisher noch nicht, doch dafür einen recht deutlichen Teaser sowie natürlich die enorm lange Wartezeit zwischen Ankündigung und Release beim Smart Speaker. Der Teaser hatte keinen offiziellen Charakter, sondern war viel mehr eine deutliche Aussage in einem Interview mit Google Home-Produktmanager Anish Kattukaran:

Denken Sie an die Eigenschaften eines Smart Displays – ein Mikrofon für Audioeingang, ein Lautsprecher für Audioausgang. Es verfügt über einen Bildschirm mit Sprachfunktion, mit dem Sie interagieren und Informationen visualisieren können. Wenn ich sehe, wohin sich Gemini for Home und Gemini im Allgemeinen entwickeln, und all die Dinge, in die Google investiert, erscheint es mir als der ultimative Formfaktor für ein wirklich großartiges Heimerlebnis,

Ich denke, ein Produktmanager würde kaum ein solches Loblied singen, wenn es kein konkret geplantes Produkt gäbe. Daher können wir von einem Duo-Neustart ausgehen: Smart Speaker und Smart Display, gepaart mit einer ganzen Reihe von neuen Gemini KI-Funktionen. Wir dürfen gespannt sein, was in den nächsten Monaten so alles kommt.

