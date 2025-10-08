Smart Home: Google kündigt neues Smart Display an – ‚idealer Formfaktor‘ für Google Home-KI kommt 2026

Vor genau einer Woche hat Google den großen Smart Home-Neustart angekündigt, der neben neuen Apps und der aktualisierten KI auch neue Hardware im Gepäck hat – doch offenbar hat man noch gar nicht alles gezeigt. Jetzt hat der für Google Home zuständige Produktmanager ein weiteres Produkt in Aussicht gestellt, auf das viele Nutzer schon gewartet haben dürften: Ein neues Smart Display ist in den Startlöchern.



In der vergangenen Woche hat Google einen ganzen Schwung von Google Home-Ankündigungen veröffentlicht, mit dem man den Smart Home-Bereich nochmal ganz neu angreifen will. Dazu gehörten auch neue Geräte, wobei man sich am Mittwoch auf nur zwei Produktreihen beschränkt hatte: Die neuen Nest-Kameras sowie den neuen Google Home Speaker. Von einem Smart Display war noch keine Rede – das ändert sich jetzt.

Jetzt hat Google Home-Chef Anish Kattukaran auf Nachfrage angekündigt, das sich ein neues Smart Display in Entwicklung befindet, das man bisher aber noch nicht ankündigen konnte. Ins Detail wil Kattukaran nicht gehen, hat aber einige interessante Aussagen getätigt:

Denken Sie an die Eigenschaften eines Smart Displays – ein Mikrofon für Audioeingang, ein Lautsprecher für Audioausgang. Es verfügt über einen Bildschirm mit Sprachfunktion, mit dem Sie interagieren und Informationen visualisieren können. Wenn ich sehe, wohin sich Gemini for Home und Gemini im Allgemeinen entwickeln, und all die Dinge, in die Google investiert, erscheint es mir als der ultimative Formfaktor für ein wirklich großartiges Heimerlebnis.

Der letzte ernsthafte Smart Display-Anlauf von Google war der Google Nest Hub aus dem Jahr 2021, für den sich allerdings kaum jemand interessiert. Außerdem hatte man sein Glück mit dem gefloppten Pixel Tablet versucht, das die Smart Display-Kategorie praktisch vollständig begraben hatte. Schon bald will man es also ein weiteres Mal wagen und es wäre nicht überraschend, wenn das neue Smart Display parallel zum Google Home Speaker im Frühjahr 2026 startet. Aber warum alles so spät?

