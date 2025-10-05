Gemini Live & Google Home: Neue KI ersetzt Assistant – das ist die neue Smart Home-Kommunikation (Video)

Google bringt die Gemini-KI in das Smart Home, die mit Gemini for Home in dieser Woche offiziell angekündigt wurde. Doch man will es nicht nur beim typischen Frage-Antwort-System belassen, sondern bringt gleich zum Start auch Gemini Live auf die Geräte der Nutzer, das eine natürliche Kommunikation bzw. eine KI-Unterhaltung ermöglicht.



Wir haben euch bereits die starken Möglichkeiten von Gemini for Home gezeigt, das Fragen beantworten kann, das Smart Home steuern kann, Medien abrufen kann und vieles mehr. Der große Unterschied zum bisher verwendeten Google Assistant liegt vor allem im Aufbau der Sprachbefehle. Denn diese müssen nicht mehr statisch und funktional sein, sondern ihr könnt Gemini wie eine Person anreden und euren Wunsch entsprechend unterbringen.

Gemini Live für natürliche Kommunikation

Zusätzlich wird Gemini Live in das Smart Home einziehen, das vielen Nutzern schon vom Smartphone bekannt sein dürfte. Mit dieser kostenpflichtigen Erweiterung könnt ihr mit Gemini plaudern, Brainstormings durchführen und euch ungezwungen unterhalten. Sagt dazu einfach „Hey Google, lass uns chatten“ und schon startet das neue Gemini Live auf dem Smart Speaker oder Smart Display. Ab diesem Zeitpunkt ist kein Hotword mehr notwendig, denn Gemini wird auf jedes eurer Worte hören, bis ihr den Live-Modus wieder beendet.

Ihr könnt sprechen, pausieren, unterbrechen, das Thema wechseln und nachfragen – genau wie bei einem Gespräch mit einer Person. So könnt ihr zum Beispiel ganz einfach herausfinden, was ihr mit den Zutaten, die ihr zu Hause habt, kochen könnt: „Ich habe Spinat, Eier, Feta und etwas Brot – was kann ich daraus machen?“ Dann könnt ihr die Idee in Echtzeit mit Folgefragen wie „Super. Wie sieht eine ketofreundliche Version aus?“ und fügt eine weitere Einschränkung hinzu, zum Beispiel: „Es muss auch etwas sein, das meine Kinder essen.“









Ihr könnt aber Gemini als kreativen Partner nutzen, um eine Veranstaltung zu planen. Beginnt dazu einfach mit dem Prompt „Ich möchte eine Überraschungsparty zum Geburtstag für eine Freundin planen.“ Dann könnt ihr gemeinsam Ideen sammeln: „Sie liebt alte Hollywoodfilme … Perfekt! Was wäre ein einfaches Gericht, das zum Thema passt?“ Gemini kann euch bei allem helfen – vom Thema über die Dekoration bis hin zum Menü – und das alles in einem nahtlosen Gespräch.

Ob Ernährungsberatung in der Küche oder Geschichten im Wohnzimmer – jede Unterhaltung ist personalisiert und kreativ. Die Möglichkeiten sind wirklich endlos. Natürlich muss man sich daran erst einmal gewöhnen, aber wenn man die Vorteile erst einmal entdeckt hat, wird sich das sicherlich schnell etablieren.

—

Zur Nutzung von Gemini Live im Smart Home ist ein Google Home Premium-Abo notwendig. Dieses kostet 10 Euro pro Monat bzw. es ist kostenlos in Google One AI Pro enthalten. Warum Gemini Live auf dem Smartphone kostenlos ist und im Smart Home etwas kostet, bleibt Googles Geheimnis.

» Gemini for Home: Neue KI ersetzt den Google Assistant – das sind die neuen Smart Home-Funktionen (Video)

» Smart Home: Google Home startet viele neue Produkte – reicht das für den großen Neustart? (Meinung)

Letzte Aktualisierung am 2025-09-30 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.