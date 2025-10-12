Google Play Store Aktion: Diese 45 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Am Sonntag hält der Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper bereit – schaut mal herein. Heute berichten wir über Android auf dem Desktop, zeigen euch die Gemini Nano Banana Fotokombination und berichten über den Google KI-Modus. Schaut auch, wie ihr mit Google Fotos Speicherplatz sparen könnt.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 11.10.2025

Apps
IPTV Smart Player Pro
IPTV Smart Player Pro
Download QR-Code
IPTV Smart Player Pro
Entwickler: Dmitri Iasibas
Preis: Kostenlos
Einheitenumwandler
Einheitenumwandler
Download QR-Code
Einheitenumwandler
Entwickler: Apoch Studios
Preis: Kostenlos
Garage Ringtones Pro
Garage Ringtones Pro
Download QR-Code
Garage Ringtones Pro
Entwickler: Appflow Software
Preis: Kostenlos
Age Calculator Pro
Age Calculator Pro
Download QR-Code
Age Calculator Pro
Entwickler: ng-labs
Preis: Kostenlos
Smart navigation bar - navbar
Smart navigation bar - navbar
Download QR-Code
Smart navigation bar - navbar
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Compress Video - Resize Video
Compress Video - Resize Video
Download QR-Code
Compress Video - Resize Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Stabilize Video: Stable Video
Stabilize Video: Stable Video
Download QR-Code
Stabilize Video: Stable Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
InsideVPN: Premium VPN Proxy
InsideVPN: Premium VPN Proxy
Download QR-Code
InsideVPN: Premium VPN Proxy
Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos
Ltt.rs - JMAP Email client
Ltt.rs - JMAP Email client
Download QR-Code
Ltt.rs - JMAP Email client
Entwickler: Daniel Gultsch
Preis: Kostenlos
SpectrumGen
SpectrumGen
Download QR-Code
SpectrumGen
Entwickler: Alexander Zolotov
Preis: Kostenlos
PixelWave
PixelWave
Download QR-Code
PixelWave
Entwickler: Alexander Zolotov
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Pace PRO: Watch face
Pace PRO: Watch face
Download QR-Code
Pace PRO: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Glance X: Watch face
Glance X: Watch face
Download QR-Code
Glance X: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Bright Orbit - Zifferblatt
Bright Orbit - Zifferblatt
Download QR-Code
Bright Orbit - Zifferblatt
Entwickler: Time Design
Preis: Kostenlos
Day Contour - Zifferblatt
Day Contour - Zifferblatt
Download QR-Code
Day Contour - Zifferblatt
Entwickler: Time Design
Preis: Kostenlos
Vega - watch face
Vega - watch face
Download QR-Code
Vega - watch face
Entwickler: Time Design
Preis: Kostenlos
Watch Face Daisy for Wear OS
Watch Face Daisy for Wear OS
Download QR-Code
Watch Face Daisy for Wear OS
Entwickler: Prime Design
Preis: Kostenlos
Hybrid Vir Watch Face
Hybrid Vir Watch Face
Download QR-Code
Hybrid Vir Watch Face
Entwickler: Magnum Watch Faces
Preis: Kostenlos
Nomad Watch Face
Nomad Watch Face
Download QR-Code
Nomad Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos

pixel angebote amazon aktion rabatt

Spiele
Space Survival: Weltraum Pro
Space Survival: Weltraum Pro
Download QR-Code
Space Survival: Weltraum Pro
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos
Survival Island: Evolve Pro
Survival Island: Evolve Pro
Download QR-Code
Survival Island: Evolve Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Shadow Knight Ninja Fight Game
Shadow Knight Ninja Fight Game
Download QR-Code
Shadow Knight Ninja Fight Game
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Empire Warriors - Offline Game
Empire Warriors - Offline Game
Download QR-Code
Empire Warriors - Offline Game
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Summoners Era: Idle Strategy
Summoners Era: Idle Strategy
Download QR-Code
Summoners Era: Idle Strategy
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Avalar: Shadow War Premium
Avalar: Shadow War Premium
Download QR-Code
Avalar: Shadow War Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Sudoku Master Premium: Offline
Sudoku Master Premium: Offline
Download QR-Code
Sudoku Master Premium: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Games
Jewels Planet - Match 3 Games
Download QR-Code
Jewels Planet - Match 3 Games
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Word Connect Pro - 2023
Word Connect Pro - 2023
Download QR-Code
Word Connect Pro - 2023
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Bonbon: Candy Match 3 Pro
Bonbon: Candy Match 3 Pro
Download QR-Code
Bonbon: Candy Match 3 Pro
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos
Match 3 Jewel Crush & Smash
Match 3 Jewel Crush & Smash
Download QR-Code
Match 3 Jewel Crush & Smash
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Octa Dark - Icon Pack
Octa Dark - Icon Pack
Download QR-Code
Octa Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
OctaRing - Icon Pack
OctaRing - Icon Pack
Download QR-Code
OctaRing - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Linea - Icon Pack
Linea - Icon Pack
Download QR-Code
Linea - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Greendiant - Icon Pack
Greendiant - Icon Pack
Download QR-Code
Greendiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Himawari Yellow - Icon Pack
Himawari Yellow - Icon Pack
Download QR-Code
Himawari Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Warak Green - Icon Pack
Warak Green - Icon Pack
Download QR-Code
Warak Green - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

