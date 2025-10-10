Gemini Update: Neue Smart Home-Funktionen, neues KI-Abo, Google-G, neue KI-Modelle und Sicherheitslücke

Bei Googles KI-Modell Gemini ging es in den letzten Tagen wieder rund, denn es führen einige Fäden zusammen und bringen neue Plattformen hervor: So nimmt der Smart Home-Neustart immer mehr Formen an, Google will mit Gemini zunehmend Computer steuern und das neue Gemini Enterprise wird wohl zur Gelddruckmaschine. Wie gewohnt haben wir euch auch in dieser Woche über alles Wichtige informiert, das wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Die zurückliegende Gemini-Woche war wieder sehr interessant, wenn auch wenig überraschend nicht ganz so vollgefüllt wie in den vergangenen Wochen. Doch mit Gemini Enterprise und Gemini Computer Use sind gleich zwei große neue Angebot gestartet, die uns sicherlich noch beschäftigen werden. Außerdem zeigen wir euch den Smart Home-Neustart im Detail und mehr. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Neue Gemini for Home-Funktionen

Gemini startet im Smart Home und bringt viele neue Funktionen auf Smart Speaker, auf Smart Displays, in die Google Home-App und weitere Anlaufstellen. Wir zeigen euch die neuen Smart Home-Funktionen, welche Möglichkeiten diese bieten und wo die Stärken des KI-Modells für diesen Bereich liegen.

» Das sind die neuen Funktionen von Gemini for Home

Neue Gemini Live Smart Home-Funktionen

Gemini startet nicht nur in der klassischen Variante im Smart Home, sondern auch als Gemini Live. Das ermöglicht eine permanente Konversation mit dem KI-Modell und noch mehr Möglichkeiten für die Nutzer. Wir zeigen euch die smarten Live-Funktionen von Gemini, für die allerdings auch ein Abo erforderlich ist.

» Das sind die neuen Smart Home-Funktionen von Gemini Live









Google + Gemini = G?

Wird Google bald zu G? Tatsächlich gibt es darauf einige Hinweise, man hat das bereits getestet und gewissermaßen auch schon angekündigt. Das würde gut dazu passen, dass sowohl Gemini als auch Google mit G beginnen. Im Artikel seht ihr einen Screenshot vom neuen Google-G-Logo.

» Heißt Google bald nur noch G?

Gemini for Home startet für erste Nutzer

Das neue Gemini for Home kommt bei ersten Smart Home-Nutzern an. Diese können im Rahmen des Early Access das neue Gemini auf die Smart Speaker bringen und dabei den Google Assistant ab sofort ersetzen lassen. In Deutschland dürfte das auch schon sehr bald möglich werden.

» Gemini für das Smart Home kommt auf ersten Smart Speakern an

Neue KI-Abo Google AI Plus startet für mehr Nutzer

Das neue KI-Abo Google AI Plus startet jetzt bereits in 77 Ländern und steht in praktisch allen Regionen außerhalb der EU und USA zur Verfügung. Das Abo kann sich lohnen und es wäre nicht überraschend, wenn es schon bald auch in den Ländern startet, für die es zu Beginn eigentlich nicht konzipiert war.

» Google startet das neue AI Plus-Abo jetzt für noch mehr Nutzer

Gemini Computer Use startet

Gemini startet das neue KI-Modell Computer Use, das ab sofort im Rahmen der APIs ausprobiert werden kann. Das neue KI-Modell kann grafische Benutzeroberflächen steuern und soll damit von Apps über Betriebssysteme und simple Spiele bis hin zu Webseiten alles verstehen und auch bedienen können. Es gibt eine Reihe von Beispielen.

» Neues KI-Modell von Gemini kann jetzt Computer steuern









Sicherheitslücke in Gemini

Gemini hat eine Sicherheitslücke, die sich zwar einfach ausnutzen lässt und in der Theorie extrem weit verbreitet ist, aber von Google dennoch ungestopft bleibt. Dem Unternehmen ist die Lücke bekannt, die bei der etablierten Konkurrenz übrigens nicht auftritt, aber dennoch sieht man keinen Bedarf dafür, um die Sicherheitslücke aus der Welt zu schaffen.

» Gemini hat neue Sicherheitslücke, die Google nicht stopfen will

Gemini Enterprise startet

Google führt alle Business-Aktivitäten rund um Gemini zusammen: Das neue Gemini Enterprise startet jetzt für Workspace- und Cloud-Nutzer. Das dürfte für Google mittelfristig und vielleicht auch schon kurzfristig eine echte Lizenz zum Gelddruck werden.

» Gemini Enterprise startet für Google Workspace und Google Cloud

