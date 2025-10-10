Pixel Update: Neue Hardware jetzt im Verkauf, Oktober-Update, exklusive Pixel Watch-Apps und Aktionen

Es geht eine Pixel-Woche zu Ende, die uns vor allem neue Hardware und natürlich viele Aktionen gebracht hat, wobei letzte schon wieder beendet sind. Google hat aber auch das Pixel 10 Pro Fold auf den Markt gebracht, die Pixel Watch 4 gestartet, hat das Oktober-Update veröffentlicht und einiges mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die erste volle Pixel-Woche im Oktober ist vorüber und hat uns eine ganze Reihe von Hardware-Aktionen sowie auch Neustarts gebracht. Denn endlich ist das Foldable am Markt, die neueste Generation der Pixel Watch ist erhältlich und natürlich hat Google auch das Oktober-Update veröffentlicht. Es war wie gewohnt einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Watch mit exklusiven Google-Apps

Google hat gleich zwei wichtige WearOS-Apps zurückgezogen und will diese nur noch für die Pixel Watch anbieten. Bei den beiden Apps handelt es sich um die Google Uhr sowie das Google Wetter. Gut möglich, dass weitere Apps folgen werden.

» Einige WearOS-Apps von Google sind jetzt Pixel Watch-exklusiv

Oktober-Update für Pixel-Smartphones

Das Oktober-Update für Android und auch für die Pixel-Smartphones ist da. Google hat das Update veröffentlicht, das für die Android-Welt praktisch leer gewesen ist, aber für Pixel-Nutzer eine Reihe von Verbesserungen im Gepäck hat.

» Pixel-Smartphones bekommen jetzt das Oktober-Update









Pixel 10 Pro Fold startet

Google hat das faltbare Smartphone Pixel 10 Pro Fold endlich auf den Markt gebracht. Damit startet es einige Wochen nach den anderen Pixel 10-Smartphones, dürfte aber ebenfalls seine Fans haben. Wer möchte, kann das Smartphone jetzt noch mit einem Eintauschbonus in Höhe von 300 Euro bestellen.

» Pixel 10 Pro Fold ist jetzt noch mit Aktion zu haben

Letzte Aktualisierung am 2025-10-04 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel Watch 4 startet

Auch die Pixel Watch 4 ist jetzt endlich erhältlich und kann in der ganz neuen Generation mit einer starken Aktion bestellt werden.

» Pixel Watch 4 ist jetzt noch mit Aktion zu haben

Letzte Aktualisierung am 2025-10-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

WearOS 6 startet für alle Pixel Watches

Anlässlich des Verkaufsstarts der Pixel Watch 4 mit WearOS 6 hat Google jetzt das neue Betriebssystem auch für die zweite und dritte Pixel Watch-Generation veröffentlicht.

» Google startet WearOS 6 für Pixel Watch 2 und 3

Pixel 9a und Pixel 9 jetzt stark rabattiert

Es gibt derzeit hohe Rabatte auf das Pixel 9a sowie das Pixel 9, was vor allem nach dem Ende der Aktionswelle verwundert. Doch weil Google die Smartphones noch ganze sechs Jahre bzw. sechseinhalb Jahre mit Updates versorgt, sind diese vor allem zu diesem Preis einen Blick wert.

» Pixel 9a und Pixel 9 sind jetzt mit hohen Rabatten erhältlich

Letzte Aktualisierung am 2025-10-10 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Pixel 10 Pro Fold und Pixel Watch 4 jetzt noch mit Aktion bestellen

Gestern kamen das Pixel 10 Pro Fold sowie die Pixel Watch 4-Smartwatches auf den Markt. Jetzt lassen sich die Geräte trotz Verkaufsstart noch mit lohnenden Rabatten bestellen: Ihr bekommt bis zu 300 Euro Eintauschbonus beim Kauf des Pixel 10 Pro Fold sowie 11 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 Smartwatches.

» Pixel Watch 4 jetzt in Aktion und Pixel 10 Pro Fold mit Eintauschbonus vorbestellen

Letzte Aktualisierung am 2025-10-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.