Google Store: Pixel 9a jetzt für 499 Euro + Pixel Buds A gratis / Pixel 9 mit 39 Prozent Rabatt + Buds gratis

Nach der großen Aktionswelle im Google Store bei Amazon hat sich die Liste der Angebote zwar wieder deutlich geschmälert, aber es gibt noch zwei Highlights, die für viele Nutzer sehr interessant sein dürften: Jetzt bekommt ihr das Pixel 9a für nur 499 Euro + Pixel Buds gratis sowie das Pixel 9 mit 39 Prozent Rabatt + Pixel Buds gratis. Mit beiden Geräten werdet ihr noch sehr lange Freude haben.



Google hat vor wenigen Wochen die Pixel 10-Smartphones auf den Markt gebracht und natürlich ist es für interessierte Käufer der Reflex, stets das neueste Gerät zu kaufen – aber das muss bei der Pixel-Serie gar nicht mehr sein. Denn Google versorgt alle Smartphones sieben Jahre lang mit Updates, sodass auch die neunte Generation noch sechs Jahre – bis in das Jahr 2031 – mit Android-Updates und Feature Drops versorgt wird. Und mal ehrlich: Wer hat tatsächlich vor, das Smartphone so lange zu nutzen?

Wer sich für ein Pixel der neunten Generation interessiert, kann daher jetzt guten Gewissens zuschlagen, denn der Google Store bei Amazon hat die Preise deutlich gesenkt. Jetzt bekommt ihr das Pixel 9 mit 39 Prozent Rabatt + Pixel Buds gratis. Das Smartphone ist gerade einmal ein Jahr alt und der Schritt zwischen Pixel 9 und Pixel 10 ist aufgrund der massiven Software- und KI-Konzentration, die per Update auch auf älteren Generationen ankommt, gar nicht so groß.

Außerdem gibt es jetzt das Pixel 9a für nur noch 499 Euro + Pixel Buds gratis. Das Budget-Smartphone ist gerade einmal sechs Monate alt, wird damit noch ganze sechseinhalb Jahre mit Updates versorgt und erhält ebenso alle wichtigen Android- und Pixel-Updates. Es ist das aktuelle Budget-Smartphone, dessen Nachfolger wir frühestens für April 2026 erwarten. Dass es jetzt schon mit 25 Prozent Rabatt angeboten wird und dann auch noch die Pixel Buds mit im Warenkorb liegen, sollte man daher nutzen.

Wer die Smartphones bei Amazon kauft, erhält außerdem noch 60 Tage Audible gratis und hat somit knapp bis Ende Jahres Zugriff auf viele Millionen Hörbücher und Podcasts. Habt ihr Interesse an einem der beiden Smartphones, bekommt ihr sie wohl auch zu den weiteren bevorstehenden Shoppingfesten (Black Friday & Co) kaum günstiger.

(Partnerlinks im Artikel, vielen Dank für eure Unterstützung!)

