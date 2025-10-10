Android Update: Neues Backup kommt, Start auf dem Desktop, weniger Kameras und KI-Betriebssysteme

Eine interessante Android-Woche geht zu Ende, die uns in den letzten Tagen wieder viele Schlagzeilen rund um das mobile Betriebssystem gebracht hat: So nimmt der Desktop-Anlauf Formen an, es gibt Vorarbeiten für ein KI-Betriebssystem, Google zieht die Daumenschrauben an und wir berichten über Android Auto, Android TV und mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Auch in dieser Woche hat sich rund um Android wieder sehr viel getan, über das wir berichten konnten. Vom bevorstehenden Start der KI-Betriebssysteme über den neuen Desktop-Anlauf bis zu Googles Weg zur Android-Festung war einiges dabei. Aber auch über Android Auto und das Spiele-Aus sowie die Android TV-Schwächen haben wir in diesen Tagen berichtet. Die vergangene Woche hielt einiges in der Android-Welt bereit, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Android wird zur Festung

Google wandelt das Betriebssystem Android immer mehr zur Festung, denn man sorgt immer mehr dafür, dass der Open Source-Gedanke sowie die Offenheit der Plattform nicht mehr im Mittelpunkt steht – sondern eher unter Googles Kontrolle gerät. Das gilt sowohl für die Verbreitung von Apps über die App-Zertifizierung als auch über den eingeschränkten Vertrieb von Updates für das AOSP.

» Google macht Android mit neuen Maßnahmen zur Festung

Smartphones haben immer weniger Kameras

Die Anzahl der Smartphone-Kameras nimmt wohl ab, wenn man einer mehrjährigen Studie glauben darf. Insgesamt ist heute eine Kamera weniger verbaut als noch vor fünf Jahren – wobei natürlich nur Durchschnittswerte verglichen werden. Das zeigt, dass die KI immer mehr Qualität ohne Hardware-Unterstützung herausholt.

» Smartphones haben laut Studie immer weniger Kameras verbaut









Ist Android TV so schlecht?

Das Smart TV-Betriebssystem Android TV hat nicht gerade den besten Ruf und die jüngsten sowie vergangenen Entwicklungen scheinen zu zeigen, warum das so ist: Sowohl Google selbst mit dem Chromecast als auch Amazon verabschieden sich weitgehend vom Betriebssystem auf Dongles. Offenbar benötigt es zu viel Ressourcen.

» Fire TV und Chromecast rücken ab: Ist Android TV wirklich so schlecht?

Kommen die KI-Betriebssysteme?

Der Smartphone-Hersteller Nothing will auf KI-Betriebssysteme setzen und hat dafür bereits den ersten Schritt getan. Man zeigt KI-erstellte Apps, die nur der Anfang sein sollen.

» Gehört den KI-Betriebssystemen die Zukunft?

Android erhält Handoff-Funktion

Android bekommt eine neue Handoff-Funktion, mit der sich aktuelle Sitzungen vom Smartphone auf den Desktop übertragen lassen. Damit soll der schnelle Wechsel zwischen den Plattformen an selber Stelle ermöglicht werden.

» Android macht plattformübergreifende Nutzung leichter

Intel will auf den Android-Desktop

Androids Sprung auf den Desktop steht an und natürlich wollen alle Hersteller davon profitieren bzw. sich entsprechend in Stellung bringen, um frühzeitig mit dabei zu sein. Auch Intel passt seine Prozessoren nun an die Gegebenheiten des kommenden Desktop-Androids an.

» Intel bereitet Prozessor-Sprung auf Android-Desktop vor

Android Auto verliert Spiele

Android Auto verliert die GameSnacks-Spiele. Diese Spielesammlung war über mehrere Jahre ein fester Bestandteil der Infotainment-Plattform, dürfte aber wohl nur von wenigen Nutzern ernsthaft und nachhaltig verwendet worden sein. Daher zieht man jetzt den Stecker.

» Google stellt GameSnacks-Spielesammlung für Android ein









Android erhält neues Backup

Android bekommt eine neue Oberfläche für das Backup der Daten in der Cloud. Diese trennt nun zwischen Medien und Geräteeinstellungen, kann aber auch wieder detaillierter als zuletzt über die einzelnen Kategorien berichten. Es wird über den Status von SMS/MMS, Anruflisten, App-Einstellungen und mehr deutlicher als zuvor informiert.

» Android erhält neue Backup-Funktion und -Oberfläche

Das erste Android XR-Headset

Google und Samsung wollen noch in diesem Monat mit Android XR an den Start gehen. Jetzt ist das kommende Samsung Galaxy XR Headset in Leaks zu sehen und zeigt, dass man in Südkorea zwar wieder einmal Apple als Inspiration nutzt, aber dafür einen mehr als attraktiven Preis anstrebt.

» Leak zeigt das erste Android XR-Produkt Samsung Galaxy XR Handset

