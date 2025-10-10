Android XR: Das ist das erste VR-Headset von Samsung und Google – Galaxy XR Headset Leak (Galerie & Video)

Google, Samsung und einige andere Unternehmen arbeiten schon seit langer Zeit am großen VR- und AR-Comeback rund um das Betriebssystem Android XR, das bereits mehrfach angekündigt und auch wieder verschoben wurde. Jetzt steht mit dem Samsung Galaxy XR Headset offenbar endlich das erste Produkt vor der Tür, das noch in diesem Monat in den Verkauf gehen soll. Ein Leak zeigt es im Detail.



VR-Brillen, AR-Brillen, XR-Brillen und das gesamte Ökosystem drumherum hat es in den letzten Jahren immer wieder gegeben, doch aufgrund fehlender Killer-Apps sowie damaliger Rückschläge scheint das Interesse nach wie vor nicht ganz so groß zu sein. Samsung, Google und einige weitere Partner wollen das ändern und haben immer wieder angekündigt, noch in diesem Jahr in den Markt einzusteigen. Jetzt scheint das tatsächlich bevorzustehen.

Ein umfangreicher Leak zeigt uns das neue Samsung Galaxy XR Headset, das auch von Samsung selbst bereits mehrfach angeteasert wurde und daher ein erwartbares Design liefert. Es handelt sich erneut um ein recht klobiges Produkt, das praktisch die gesamte obere Gesichtshälfte verdeckt und wie eine übergroße Stirnlampe über den Kopf gezogen wird. Sowohl vorn als auch hinten gibt es eine massive Polsterung, sodass zumindest der Tragekomfort gegeben sein soll. Die Größe lässt sich über ein Rad am Hinterkopf einstellen.

Der grundsätzliche Aufbau ergibt sich schon aus technischen und auch anatomischen Gründen: Es gibt Displays vor den Augen, viel Technik und auch Sichtschutz drumherum. Zusätzlich zum Headset gibt es eine Fernbedienung, mit der sich aufwendigere Anwendungen oder Spiele steuern lassen. Aufgeladen wird das Gerät per kabelgebundener Ladestation oder Battery Pack, so wie ihr das auf den Bildern in der folgenden Galerie sehen könnt. Die Akku-Laufzeit soll bei 2 bis 2,5 Stunden liegen. Ohne Battery Pack.

















Unter der Haube werkelt ein Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2-SoC, der gemeinsam von Qualcomm, Samsung und Google entwickelt wurde. Dieser soll 4,3K-Auflösung pro Auge bieten und die GPU um 15 Prozent sowie die CPU um 20 Prozent im Vergleich zum Vorgänger beschleunigen. Der Fokus liegt auf Rechenleistung, Spatial Audio, Gestensteuerung und natürlich Künstlicher Intelligenz. Natürlich sind jede Menge Sensoren verbaut, die jede Bewegung des Nutzers analysieren sollen. Wir kommen auf mindestens acht Kameras und einen Tiefensensor sowie jede Menge Sensoren für das Augen-Tracking. Auch zwei Lautsprecher sind verbaut.

Das Display ist ein 4K Mico-OLED, wobei natürlich zwei verbaut sind. Es bietet 29 Millionen Pixel, das Apple-Pendant kommt nur auf 23 Millionen Pixel. Samsung verspricht lebendige und „true-to-life“ Farben, was natürlich gerade im Transparenzmodus sehr wichtig ist.

In der Quelle gibt es noch viele weitere Informationen, aber vielleicht ersparen wir uns diese bis zur offiziellen Ankündigung. Denn diese soll schon in der nächsten Woche erfolgen, das Gerät ab 15. Oktober vorbestellt werden können und ab 21. oder 22. Oktober verkauft werden. Der Preis soll bei nur 1800 Dollar liegen, was in dieser Produktkategorie ein echtes Schnäppchen ist. Sollte sich das bewahrheiten, hat die Brille sicherlich Potenzial.

» Pixel Watch: WearOS 6 startet für viele Smartwatches – Rollout auf zweite und dritte Generation (Screenshots)

[Android Headlines]

Letzte Aktualisierung am 2025-10-10 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.