Pixel-Aktionen zu den Prime Deal Days: Pixel 10, Pixel 9, Pixel Watch, Pixel Buds und mehr stark rabattiert + Abos

Es ist der zweite Tag der Amazon Prime Deal Days, der zum Finale noch einmal hohe Rabatte auf viele Bereiche des Portfolios bereithält – das gilt auch für den Google Store. Nur noch heute könnt ihr euch ganze 24 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones sichern oder gar 42 Prozent Rabatt auf Pixel 9-Smartphones. Doch das ist noch längst nicht alles, denn auch von der Pixel Watch bis zu den Buds und Abos gibt es Sparpotenzial.



Die Amazon Prime Deal Days haben gestern begonnen und die große Shoppingsaison für dieses Jahr eröffnet, wobei es auch für Google-Fans viele interessante Aktionen gegeben hat. Wer das verpasst hat oder noch auf bessere Angebote wartet, sollte heute noch einmal bei den Amazon Prime Deal Days und auch im Google Store bei Amazon vorbeischauen. Es warten nur noch wenige Stunden starke Aktionen auf alle Pixel-Produkte aber auch immer wieder nur sehr kurzzeitig verfügbare Angebote.

Ein Highlight sind natürlich die Pixel 10- und Pixel 9-Smartphones. Aus aktuellem Anlass hatte ich gestern einmal erklärt, warum ihr zu einem Pixel 9 greifen könnt. Hier die wichtigsten Aktionen in der Übersicht:

Pixel-Aktionen im Google Store

Beim Kauf eines Pixel 10-Smartphones bekommt ihr zusätzlich zum Rabatt noch ein Jahr Google One AI Pro gratis, das euch den vollen Gemini-Funktionsumfang bringt. Außerdem 100 Euro Eintauschbonus oder beim Pixel 10 Pro Fold-Kauf gar 300 Euro Eintauschbonus. Wer auf diese Gelegenheit gewartet hat und es nicht mehr bis zum Black Friday aushält (der mutmaßlich keine besseren Aktionen bringen wird), sollte jetzt zuschlagen!

Hohe Rabatte auf Amazon-Geräte

Natürlich hat auch Amazon selbst die eigenen Geräte stark rabattiert und betritt damit Sphären, die es in dieser Höhe schon lange nicht mehr gegeben habt: Ihr bekommt hohe Rabatte in Höhe von bis zu 50 Prozent auf alle Amazon-Geräte – in Einzelfällen gar noch mehr. Die Preisreduzierungen reichen von den Fire-Tablets über das gesamte Sortiment an Fire TV-Produkten (Stick, Smart TV, Boxen,…) und dem Kindle-Reader bis hin zu den Echo-Produkten für das Smart Home sowie den Ring- und Blink-Geräten. Auch Router und Kameras sind rabattiert.

Starke Abo-Aktionen

