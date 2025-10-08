Pixel-Aktionen zu den Prime Deal Days: Pixel 10, Pixel 9, Pixel Watch, Pixel Buds und mehr stark rabattiert + Abos
Es ist der zweite Tag der Amazon Prime Deal Days, der zum Finale noch einmal hohe Rabatte auf viele Bereiche des Portfolios bereithält – das gilt auch für den Google Store. Nur noch heute könnt ihr euch ganze 24 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones sichern oder gar 42 Prozent Rabatt auf Pixel 9-Smartphones. Doch das ist noch längst nicht alles, denn auch von der Pixel Watch bis zu den Buds und Abos gibt es Sparpotenzial.
Die Amazon Prime Deal Days haben gestern begonnen und die große Shoppingsaison für dieses Jahr eröffnet, wobei es auch für Google-Fans viele interessante Aktionen gegeben hat. Wer das verpasst hat oder noch auf bessere Angebote wartet, sollte heute noch einmal bei den Amazon Prime Deal Days und auch im Google Store bei Amazon vorbeischauen. Es warten nur noch wenige Stunden starke Aktionen auf alle Pixel-Produkte aber auch immer wieder nur sehr kurzzeitig verfügbare Angebote.
Ein Highlight sind natürlich die Pixel 10- und Pixel 9-Smartphones. Aus aktuellem Anlass hatte ich gestern einmal erklärt, warum ihr zu einem Pixel 9 greifen könnt. Hier die wichtigsten Aktionen in der Übersicht:
Pixel-Aktionen im Google Store
- Pixel 10 mit 24 Prozent Rabatt + Pixel Buds gratis
- Pixel 10 Pro mit 23 Prozent Rabatt + Pixel Buds grats
- Pixel 9 mit 42 Prozent Rabatt + Pixel Buds gratis
- Pixel 9a mit 33 Prozent Rabatt + Pixel Buds gratis
- Pixel 10 Pro Fold mit 300 Euro Eintauschbonus + Google One AI Pro gratis
- 12 Prozent Rabatt auf Pixel Watch 4
- 36 Prozent Rabatt auf Pixel Watch 3
- 30 Prozent Rabatt auf Pixel Buds Pro 2
- Pixel 9 + Chromebook gratis
- Alle Aktionen im Google Store bei Amazon
(Partnerlinks)
Beim Kauf eines Pixel 10-Smartphones bekommt ihr zusätzlich zum Rabatt noch ein Jahr Google One AI Pro gratis, das euch den vollen Gemini-Funktionsumfang bringt. Außerdem 100 Euro Eintauschbonus oder beim Pixel 10 Pro Fold-Kauf gar 300 Euro Eintauschbonus. Wer auf diese Gelegenheit gewartet hat und es nicht mehr bis zum Black Friday aushält (der mutmaßlich keine besseren Aktionen bringen wird), sollte jetzt zuschlagen!
» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon
» Alle Aktionen zu den Prime Deal Days
|Vorschau
|Produkt
|Preis
|Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera,...
|1.148,00 EUR 955,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem,...
|1.348,00 EUR 1.244,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24...
|1.008,00 EUR 618,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 9a, Iris, 128GB + Buds A
|658,00 EUR 504,78 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel Buds Pro 2 – kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung –...
|244,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Gehäuse in Polished Silver – Armband in Porcelain – LTE
|499,00 EUR 299,00 EUR
|Bei Amazon kaufen
Letzte Aktualisierung am 2025-10-07 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Hohe Rabatte auf Amazon-Geräte
Natürlich hat auch Amazon selbst die eigenen Geräte stark rabattiert und betritt damit Sphären, die es in dieser Höhe schon lange nicht mehr gegeben habt: Ihr bekommt hohe Rabatte in Höhe von bis zu 50 Prozent auf alle Amazon-Geräte – in Einzelfällen gar noch mehr. Die Preisreduzierungen reichen von den Fire-Tablets über das gesamte Sortiment an Fire TV-Produkten (Stick, Smart TV, Boxen,…) und dem Kindle-Reader bis hin zu den Echo-Produkten für das Smart Home sowie den Ring- und Blink-Geräten. Auch Router und Kameras sind rabattiert.
» Jetzt hohe Rabatte auf Amazon-Produkte sichern
Starke Abo-Aktionen
- Drei Monate Audible für nur 99 Cent
- Drei Monate Amazon Music Unlimited gratis
- Drei Monate Kindle Unlimited gratis
- Amazon Visa-Kreditkarte kostenlos mit zwei Prozent Cashback + 10 Euro Startguthaben
(Partnerlinks)
» Amazon Prime Deal Days: Die besten Aktionen für alle Google-Nutzer – Pixel, Android, Fire, Abos und mehr
|Vorschau
|Produkt
|Preis
|Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera,...
|1.148,00 EUR 955,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem,...
|1.348,00 EUR 1.244,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 9 – Android-Smartphone mit Gemini ohne SIM-Lock, erweiterte Kamerafunktion, 24...
|1.008,00 EUR 618,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 9a, Iris, 128GB + Buds A
|658,00 EUR 504,78 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel Buds Pro 2 – kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung –...
|244,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel Watch 3 (41 mm) – Gehäuse in Polished Silver – Armband in Porcelain – LTE
|499,00 EUR 299,00 EUR
|Bei Amazon kaufen
Letzte Aktualisierung am 2025-10-07 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
GoogleWatchBlog bei Google News abonnieren | GoogleWatchBlog-Newsletter