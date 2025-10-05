Google, das Google-Logo, das G-Icon und natürlich die Suchmaschine sind weltbekannt und praktisch allen Internetnutzern ein Begriff. Umso interessant ist es, wenn sich der Markenauftritt plötzlich ändert und sich vielleicht nicht nur marginal, sondern vollständig verändert präsentiert. Jetzt darf darüber spekuliert werden, ob aus „Google“ schon bald „G“ wird. Es gibt sowohl visuelle Hinweise als auch Andeutungen im Google-Blog.



Schon seit Monaten taucht immer wieder ein neues Google-Logo auf, das auf einen zugleich dezenten und dennoch deutlich sichtbaren Farbverlauf setzt. Aufgetaucht ist es vor allem im Gemini-Umfeld, aber auch schon im einen oder anderen Promovideo. Jetzt hat Google das neue Logo offiziell angekündigt, das das bisherige „G“-Icon mit seinen vier Farben ersetzt. Die Farben sind weiterhin vorhanden, aber nicht mehr mit den groben Abstufungen. Das Logo enthielt die vier Google-Farben, so wie sie in der Langversion des Schriftzugs vorkommen.

Gut möglich, dass das neue Icon-Logo nicht nur die bisherige G-Darstellung ersetzt, sondern mittelfristig auch den gesamten Google-Schriftzug. Denn man hat das G schon vor einigen Monaten einmal als Doodle auf der US-Startseite verwendet und damit sicherlich einen Testlauf gefahren – auf obigem Screenshot könnt ihr das sehen. Weil sowohl die G-Form als auch der Farbverlauf gut zum Gemini-Logo passen und die KI eine immer größere Bedeutung in der Websuche hat, könnte das eine Form der Verschmelzung sein. Ich hatte schon vor einigen Wochen über eine Verschmelzung von Gemini und der Google Websuche berichtet.

Aber nicht nur die Gemini-Ähnlichkeit und der Testlauf lassen auf einen Logowechsel schließen, sondern auch die Ankündigung selbst. Denn im Blogbeitrag heißt es, „das neue Google-G repräsentiert jetzt ganz Google – sowohl die Marke als auch das Unternehmen“. Klingt plötzlich nicht mehr nach App-Icon, sondern dem gesamten Markenauftritt. Die Ankündigung lässt auch eine breitere Verwendung vermuten, als es bisher der Fall gewesen ist.

Natürlich wäre das ein mutiger Schritt, aber ich denke, Google kann sich das leisten. Sowohl „Google“ als auch das „G“ sind gleichermaßen bekannt. Auch „Facebook“ tritt bekanntlich oftmals nur als „F“ auf und selbst Twitter wurde zu „X“ (was aber natürlich eine andere Geschichte hat…). Ein vollständiger Logo-Wechsel wäre daher überraschend, aber nicht ganz unerwartet.

