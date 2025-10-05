YouTube: Googles KI manipuliert immer mehr Videos ohne Hinweis – wann geht die Manipulation zu weit?

Googles Videoplattform YouTube ist für viele Menschen die erste Anlaufstelle für Videos aller Art und wird dies auf absehbare Zeit auch bleiben. In den letzten Monaten ist allerdings eine Entwicklung zu beobachten, die Grund zur Besorgnis gibt und die Glaubwürdigkeit auf eine harte Probe stellt: YouTube manipuliert immer häufiger Videos, ohne dass die Nutzer oder Uploader darüber informiert werden.



YouTube ist ein sehr umfangreiches Produkt, hat grundsätzlich aber nur eine einzige zentrale Aufgabe: Die von den Nutzern hochgeladenen Videos anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Das ist der Kern, mit dem man vor 20 Jahren begonnen hat und der auch heute noch der Grund ist, warum die Nutzer die Plattform besuchen. Diese Aufgabe wird man auch weiterhin übernehmen, doch mittlerweile kann man sich nicht mehr darauf verlassen, dass die ausgelieferten Inhalte den hochgeladenen Inhalten entsprechen.

Ich hatte erst vor wenigen Wochen hier im Blog kommentiert, dass die YouTube-Manipulation zu weit geht und seitdem ist die Plattform schon wieder einen Schritt weiter gegangen. Denn neben der KI-Korrektur von Bilddarstellungen und dem oftmals unbemerkten Austausch der Tonspur befindet sich jetzt eine neue Technologie im Testlauf, die ganz bewusst einen Teil des Bildes manipuliert und dabei nicht auf Optimierung, sondern Anpassung setzt.

Die Rede ist von der automatischen Lippen-Synchronisierung, die dafür sorgen soll, dass die ebenfalls von YouTube manipulierte Tonspur zum Bild passt. Konkret geht es darum, dass die Aussprache der übersetzten Stimme wieder zum Bild passt. Dafür sollen die Lippen der abgebildeten Personen so manipuliert werden, dass es wieder zusammenpasst. Alle Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel.









Grundsätzlich ist diese Lippen-Synchronisierung etwas, das auch im Film zur Anwendung kommt – in den Animationsfilmen wohl deutlich mehr als in denen mit realen Schauspielern. Dabei ist das auch völlig in Ordnung, denn der Film wird von den Produzenten optimiert und in dieser Form entsprechend angeboten. Die Korrektur kommt nicht vom Kino, vom TV-Sender oder der Streamingplattform, sondern vom Inhaltslieferanten. Und Letztes ist nicht die Rolle von YouTube.

YouTube hat die Rolle des Kinos, des TV-Senders oder der Streamingplattform. Man soll das wiedergeben, was der Inhaltslieferant hochgeladen hat – das erwarten sowohl die Zuseher als auch der Content-Produzent. Doch genau das ist nicht mehr gewährleistet, wenn unbemerkt und vor allem unkontrollierbar am Bild geschraubt wird, die Audiospur ausgetauscht und dann auch noch im Gesicht der Darsteller gehobelt wird. Das ist nicht die Aufgabe der Plattform, als Nutzer hat man aber keine Wahl.

Das sind derzeit noch Kleinigkeiten, von denen das Gesamtprodukt vielleicht sogar profitiert. Doch es öffnet das Tor in eine Richtung, die nicht mehr dem klassischen Verständnis einer solchen Plattform entspricht. Wer sagt uns, dass YouTube nicht eines Tages oder gar heute schon ganz andere Dinge in den Videos verzerrt darstellt oder manipuliert? Mit Veo hat Google längst entsprechende Technologien im Portfolio, um ganze Menschen, Objekte oder Szenerien nahtlos und unbemerkt auszutauschen. Schon vor einigen Jahren hatte ich hier im Blog „gewarnt“, dass YouTube die YouTuber durch KI ersetzen könnte. Der Weg dahin scheint längst eingeschlagen zu sein…

