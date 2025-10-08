Google One: Neues KI-Abo ‚Google AI Plus‘ startet für mehr Nutzer – günstiges Gemini und 200 GB-Speicher

Der Ausbau des kostenpflichtigen Zugangs zum KI-Modell Gemini im Rahmen von Google One geht in rasantem Tempo weiter: Das erst vor wenigen Wochen gestartete schlanke Abo verdoppelt ab sofort seine Reichweite und steht nun in 77 Ländern zur Verfügung. Damit könnte das flexible Modell vielleicht auch den Sprung nach Deutschland wagen.



Google hat es mit dem Ausbau des kostenpflichtigen Gemini offenbar sehr eilig: Erst vor wenigen Wochen wurde das Abo Google AI Plus in Indonesien gestartet, nur Tage danach wurde es für Nutzer in 40 weiteren Ländern geöffnet und jetzt macht man schon den nächsten Sprung – es kommen 36 weitere Länder dazu. Ein schneller Erfolg dürfte sich wohl eingestellt haben, sodass die weißen Flecken nun getilgt werden. Das Angebot bleibt weiterhin unverändert.

Mit Google AI Plus erhalten interessierte Abonnenten ein Angebot, das den Funktionsumfang von Gemini auf eine höhere Stufe stellt, mehr Funktionen bietet, Limits erhöht, aber natürlich dennoch unter den deutlich teureren Pro- und Ultra-Abos liegt. In obiger Grafik habt ihr einen schnellen Vergleich. Der zusätzlich inkludierte Speicherplatz ist mit 200 Gigabyte außerdem sehr gering bemessen und liegt damit mindestens um den Faktor 10 unter den teureren Abos. Hier die Vorteile von Google AI Plus in der schnellen Übersicht:

Höhere Grenzen für das Bildgenerierungs- und Bearbeitungsmodell Nano Banana innerhalb der Gemini-App

Höhere Limits für den Zugriff auf Googles Videogenerierungsmodell Veo 3 Fast direkt in der Gemini-App und in den hochmodernen KI-Bild- und Filmerstellungstools Whisk und Flow

Gemini integriert in Gmail, Docs, Sheets und mehr

Höhere Grenzwerte in NotebookLM

200 GB Speicherplatz für Fotos, Drive und Gmail

Die Liste der Länder besteht aus einem Schwung von Staaten in Afrika, Südostasien, Südamerika und deckt damit abseits der „westlichen Welt“ große Teile des Globus ab. In Europa, den USA und einigen finanzkräftigeren Staaten in Asien ist das Abo derzeit noch nicht verfügbar und es ist unklar, ob es dabei bleiben wird. Ausgeschlossen ist ein Start in unseren Breiten natürlich nicht, aber so lange sich die anderen Google One-Abos gut verkaufen und immer mehr Nutzer auf den Gemini-Zug aufspringen, dürfte man bei Google auch kein großes Interesse an einer Ausweitung haben.

