Google One: Neues KI-Abo ‚Google AI Plus‘ startet für viele Nutzer – günstiges Gemini und 200 GB-Speicher

Um das KI-Modell Gemini in vollem Umfang zu nutzen, kommt man um ein Abo bei Google One nicht herum, das für die meisten Nutzer in zwei unterschiedlichen Varianten zur Verfügung steht. Jetzt wurde recht überraschend der breite Ausbau des neuen Google AI Plus-Abos angekündigt, das in 40 weiteren Ländern startet. Das erhöht die Flexibilität, kommt aber wohl vorerst nicht nach Deutschland.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die Google One-Abos für Gemini ausführlich vorgestellt, die neben Google One AI Pro und Google One AI Ultra kürzlich um das Angebot Google AI Plus erweitert wurden. Die neue Abo-Stufe ist erst vor zwei Wochen in einem einzigen Land gestartet – nämlich Indonesien – und jetzt erweitert man diese um ganze 40 weitere Länder. Da dürfte sich wohl ein schneller Erfolg eingestellt haben.

Mit Google AI Plus erhalten die Nutzer ein Abo, das den Funktionsumfang von Gemini auf eine deutlich höhere Stufe stellt, aber dennoch unter dem Pro- oder Ultra-Abo liegt. Auch der zusätzlich gebotene Speicherplatz ist im Vergleich zu den Google One-Versionen sehr gering. Hier die Vorteile in der schnellen Übersicht:

Höhere Grenzen für unser Bildgenerierungs- und Bearbeitungsmodell (liebevoll als Nano Banana bekannt ) in der Gemini-App

Mehr Zugriff auf Googles Videogenerierungsmodell Veo 3 Fast direkt in der Gemini-App und in den hochmodernen KI-Bild- und

Filmerstellungstools Whisk und Flow

Gemini integriert in Gmail, Docs, Sheets und mehr

Höhere Grenzwerte in NotebookLM

200 GB Speicherplatz für Fotos, Drive und Gmail

Die Liste der Länder besteht aus einem ganzen Schwung Staaten in Afrika, Südostasien und Südamerika. Europa ist nicht darunter und auch die von Google anvisierte finanzielle Zielgruppe befindet sich nicht unbedingt in unseren Breiten, sodass wir nicht mit einem baldigen Start in Deutschland rechnen sollten. Ausgeschlossen ist es aber natürlich nicht.

