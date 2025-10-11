Gemini for Home: Neue KI ersetzt den Google Assistant – das sind die neuen Smart Home-Funktionen (Video)

Google hat kürzlich den Start von Gemini for Home angekündigt, das im Laufe der nächsten Monate auf viele Smart Speaker und Smart Displays einziehen wird. Die Gemini-KI wird den Google Assistant für das Smart Home ersetzen und gleichzeitig einen ganzen Schwung an intelligenten Funktionen auf die Geräte bringen. Wir zeigen euch, welche Möglichkeiten ihr nach dem Rollout haben werdet, der schon jetzt gestartet ist.



Der Start von Gemini for Home wurde seit langer Zeit erwartet und am 1. Oktober hat Google den offiziellen Startschuss gegeben, der allerdings zunächst nur für wenige Nutzer zur Verfügung steht. Denn der Google Home Speaker, der eigentlich das Flaggschiff des Neustarts sein sollte, wird noch bis Frühjahr 2026 auf sich warten lassen.

Dafür wird Gemini for Home auf alle Smart Speaker, Smart Displays und Kameras von Google Nest kommen, allerdings ebenfalls erst Anfang 2026. Wer darauf nicht mehr warten möchte, kann jetzt ein altes Gerät wieder herauskramen und den Google Home Early Access nutzen, um frühzeitig auf die Testversion zugreifen zu können. Dementsprechend ist aber auch klar, dass das Produkt noch nicht im vollständigen Umfang angeboten wird.

Google will mit Gemini stark nachlegen und dafür sorgen, dass die smarten Funktionen im Haushalt noch hilfreicher sind. Dabei hilft es vor allem, dass die Kommunikation und Interaktion vollständig neu organisiert wird. Denn während es mit dem Google Assistant eher funktionell und wenig intuitiv gewesen ist, kann mit Gemini in natürlicher Sprache kommuniziert werden.









Natürliche Unterhaltungen

Gemini für Google Home verändert die Art und Weise, wie ihr mit eurem Zuhause interagiert. Gemini ist darauf ausgelegt, besser zu verstehen, was eure Bedürfnisse im Haushalt sind, und dabei zu helfen, eure Wünsche zu Hause zu erfüllen. Bisher musstet ihr euer Smart Home mit starren, spezifischen Befehlen steuern. Mit Gemini könnt ihr euch jetzt ganz natürlich unterhalten. Gemini bietet eine Auswahl von zehn neuen, natürlich klingenden Stimmen mit realistischer Geschwindigkeit und Intonation.

Gemini behält den Kontext

Gemini kann den Kontext einer Unterhaltung beibehalten. So könnt ihr euch ganz natürlich unterhalten, ohne euch ständig wiederholen zu müssen. Wenn ihr zum Beispiel fragt: „Hey Google, mein Geschirrspüler pumpt das Wasser nicht ab. Was soll ich zuerst überprüfen?“, könnt ihr einfach mit „Hey Google, der Filter sieht gut aus. Was soll ich als Nächstes überprüfen?“ nachfragen. Gemini weiß, dass es immer noch um den Geschirrspüler geht, und du musst nicht die ganze Unterhaltung von vorn beginnen.

Diese Fortschritte beim Verständnis von Sprache ermöglichen nicht nur Antworten auf neue Fragen, sondern auch eine einfachere und intuitivere Erledigung alltäglicher Aufgaben. Gemini kann euch in den Bereichen unterstützen, in denen ihr heute schon euren Sprachassistenten nutzt: Medien, Haushaltskoordination und Smart-Home-Steuerung.

Suche nach Medien

Bei der Suche nach Medien verwandelt Gemini eine starre Suchanfrage in ein fließendes Gespräch, da es auch unpräzisen, menschlichen Kontext versteht. Anstatt sich an den genauen Songtitel oder den bzw. die Künstler*in erinnern zu müssen, könnt ihr einfach beschreiben, woran ihr denkt – so, wie ihr es auch einem Freund erklären würdet.

Ihr könnt zum Beispiel sagen: „Hey Google, spiel den Song aus dem Film, in dem Ölarbeiter ins All fliegen, um einen Asteroiden zu sprengen“ oder „Hey Google, spiel einen aktuellen Podcast mit Sundar Pichai“. Gemini versteht euch und findet die richtige Folge für euch.

Smart Home-Steuerung

Bei der Steuerung von Smart-Home-Geräten versteht Gemini den Kontext besser. Wenn ihr zum Beispiel im Obergeschoss seid und sagt: „Hey Google, ich koche gleich, kannst du das Licht am Herd einschalten?“, weiß Google, dass du das Licht in der Küche im Erdgeschoss meinst. Außerdem kann es jetzt komplexe Anfragen mit Ausnahmen verarbeiten, was sich viele Nutzer*innen gewünscht haben. Ihr könnt zum Beispiel sagen: „Hey Google, schalte alle Lichter aus, außer die im Büro.“









Koordination im Haushalt

Bei der Koordination im Haushalt ist Gemini mehr als nur ein einfacher Notizblock. Gemini versteht und interpretiert die Absicht hinter euren Anfragen zu Kalendern, Listen, Timern und Erinnerungen und wird so zu einem proaktiven Partner. Bisher musstet ihr vielleicht erst ein Rezept suchen, eine Liste erstellen und dann den Assistenten bitten, „Eier, Milch und Nudeln auf meine Einkaufsliste zu setzen“. Jetzt könnt ihr einfach sagen: „Hey Google, setz die Zutaten für Pad Thai auf meine Einkaufsliste.“ Gemini verarbeitet die Anfrage, stellt klärende Fragen zu Ernährungseinschränkungen oder Portionsgrößen und erledigt dann die Arbeit für euch. Genauso könnt ihr Gemini bitten, einen Timer für das Kochen eines Eis zu stellen, auch wenn ihr nicht wisst, wie lange es dauern soll – Gemini findet es ganz von selbst heraus.

—

All diese neuen Funktionen sind ein Teil des Standardpakets und sollten demnächst für alle Nutzer angeboten werden. Gemini for Home bietet aber auch ein kostenpflichtiges Paket mit erweiterten Funktionen. Diese bestehen unter anderem aus Gemini Live, den KI-basierten Benachrichtigungen, der Smart Home-Zusammenfassung, der Suche im Videoverlauf der Kameras oder auch dem Erstellen von Automatisierungen mit Ask Home. Für diese Funktionen ist ein Abo bei Google Home Premium notwendig.

» Smart Home: Gemini for Home startet für erste Nutzer – ersetzt Google Asssistant auf Smart Speakern

[Google Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-09-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.