Google Store: Jetzt Pixel-Angebote entdecken – hohe Rabatte auf Pixel Watch 4, 10 Pro Fold, Pixel 9, Pixel 9a

Auch nach dem Ende der großen Aktionswelle gibt es im Google Store bei Amazon einige starke Rabatte, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt. So sind die beiden Neuerscheinungen Pixel Watch 4 mit 11 Prozent Rabatt, das Pixel 10 Pro Fold mit 300 Euro Eintauschbonus zu haben und ihr bekommt das Pixel 9a für 499 Euro sowie 39 Prozent Rabatt auf das Pixel 9. Aber das ist noch nicht alles.



Zu den bereits beendeten Amazon Prime Deal Days hatte der Google Store einige lohnende Aktionen in petto, doch auch nach dem Abschluss des Shopping-Festivals hat man jetzt noch starke Rabatte, die zuvor nicht verfügbar waren. Das liegt unter anderem daran, dass die beiden neuen Geräte am Mittwoch noch gar nicht verfügbar waren, sondern erst am Donnerstag in den Verkauf gegangen sind.

Pixel Watch 4 mit 11 Prozent Rabatt

Schon jetzt bekommt ihr die Pixel Watch 4 mit 11 Prozent Rabatt, was für eine völlige Neuerscheinung eine echte Ansage ist. In den ersten Reviews zeigen sich die Tester begeistert und sehen klare Fortschritte der Smartwatch im Vergleich zu den Vorgängern.

Letzte Aktualisierung am 2025-10-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel 10 Pro Fold mit 300 Euro Eintauschbonus

Auch das faltbare Smartphone ist in der neuen Generation endlich erhältlich und schon jetzt bekommt ihr das Pixel 10 Pro Fold mit 300 Euro Eintauschbonus. Das bedeutet, ihr bekommt den Wert eures alten Smartphones PLUS 300 Euro oben drauf – das lohnt sich. Zusätzlich bekommt ihr ein Jahr Google One AI Pro gratis sowie von Amazon 60 Tage Audible gratis.

Letzte Aktualisierung am 2025-10-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Hohe Rabatte auf Pixel 9 und Pixel 9a

Wer zur neunten Pixel-Generation greifen will, der kann jetzt richtig Geld sparen. Ich hatte anlässlich der Aktionen erst vor wenigen Tagen hier im Blog zusammengefasst, warum ihr mit gutem Gewissen ein Pixel 9 kaufen könnt – der Hauptgrund sind natürlich die nach wie vor geltenden sechs Jahre Updates bis in das Jahr 2031. Für das Pixel 9a bekommt ihr sogar Updates bis zum Frühjahr 2032. Weil die wenigsten Nutzer ihr Geräte so lange nutzen, kann man das nach wie vor als lebenslanges Update bezeichnen. Warum also mehr bezahlen?

Jetzt bekommt ihr das Pixel 9 mit 39 Prozent Rabatt + Pixel Buds gratis. Das Smartphone ist gerade einmal ein Jahr alt und der Schritt zwischen Pixel 9 und Pixel 10 ist aufgrund der massiven Software- und KI-Konzentration, die per Update auch auf älteren Generationen ankommt, gar nicht so groß. Außerdem gibt es jetzt das Pixel 9a für nur noch 499 Euro + Pixel Buds gratis. Das Budget-Smartphone ist gerade einmal sechs Monate alt, wird damit noch ganze sechseinhalb Jahre mit Updates versorgt und erhält ebenso alle wichtigen Android- und Pixel-Updates.

Wer die Smartphones bei Amazon in den Warenkorb legt, erhält auch noch 60 Tage Audible gratis und hat somit fast bis Ende des Jahres Zugriff auf viele Millionen Hörbücher und Podcasts. Habt ihr Interesse an einem der beiden Smartphones, bekommt ihr sie wohl auch zu den weiteren bevorstehenden Shoppingfesten (Black Friday & Co) kaum günstiger.

Letzte Aktualisierung am 2025-10-10 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.