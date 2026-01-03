Pixel 10a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – alles was schon jetzt bekannt ist (Specs + Galerie)

Das noch sehr junge Jahr 2026 wird wieder viele neue Google-Produkte hervorbringen, zu denen auch das Pixel 10a Smartphone gehört, das dank zahlreicher Leaks schon jetzt bestens bekannt ist. Das neue Budget-Smartphone ist zwar noch einige Monate entfernt, doch schon jetzt können wir euch zum Einstieg in das neue Jahr praktisch alle relevanten Details liefern: Pixel-Interessierte könnten gar ein Deja-vu erleben.



Die Pixel 10-Smartphones dürften sich bei Google wieder sehr gut verkauft haben und auch das Pixel 9a wurde im vergangenen Frühjahr sehr gut aufgenommen, sodass es keinerlei Zweifel am baldigen Start des Pixel 10a gibt. Auch die Leaker haben uns das Budget-Smartphone längst bestätigt, das mehrfach mit Renderbildern, mit Auflistungen von Spezifikationen sowie auch einigen funktionellen Schwerpunkten aufgetaucht ist.

Schauen wir uns einmal die Spezifikationen an, die schon vor längerer Zeit bekannt geworden und durch neue Leaks im Dezember bestätigt worden sind:

Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 10a

Display: 6,285 Zoll FHD+ AMOLED 60/120 Hz

Abmessungen: 153,9 x 72,9 x 9mm

SoC: Tensor G4 in optimierter Version

RAM: 128 Gigabyte

Kameras: 48 Megapixel Wide & 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 13 Megapixel

Akku: 5.100 mAh

Verkaufsstart: April 2026

Verkaufspreis: ab 549 Euro (erwartet)

Wer sich für die Pixel-Smartphones interessiert, könnte bei obiger Auflistung ein kleines Deja-vu erleben. Tatsächlich ist das hier kein Copy-Paste-Fehler vom Pixel 9a, sondern es sind die von Leakern bestätigten Pixel 10a-Spezifikationen. Google verbaut dasselbe Display, dieselbe Kamera, legt weder beim RAM noch beim Akku nach und sogar der 2024er Tensor G4 wird noch einmal aus dem Keller geholt. Um das Ganze abzurunden, sind auch die Abmessungen bis auf den letzten Millimeter identisch. Google bringt also eher ein Pixel 9a 2026-Edition auf den Markt.

Wir ihr auf den folgenden Bildern sehen könnt, tut sich auch äußerlich nichts. Daher eine kleine Hilfe: Im Titelbild dieses Artikels seht ihr links das Pixel 9a, rechts das Pixel 10a.

















Pixel 10a oder Pixel 9a 2026?

Der größte Unterschied zwischen dem Pixel 9a und dem Pixel 10a ist es derzeit tatsächlich, dass beide Geräte unterschiedliche interne Modellnummern tragen und natürlich an verschiedenen Zeitpunkten in den Verkauf starten. Wodurch sich das Pixel 10a tatsächlich auszeichnen soll, lässt sich derzeit aber noch nicht sagen. Die Hardware ist es nicht, das Äußere ist es nicht, der Verkaufspreis ebenfalls nicht. Software wäre möglich, aber kommen die neuen Funktionen nicht auch per Pixel Feature Drop auf das Pixel 9a?

Tatsächlich scheint es so zu sein, dass die schon seit zwei Jahren erwartete Pixel a-Pause in diesem Jahr einsetzt. Nur eben nicht als Pause, sondern mit einem Re-Release. Die Speicherkrise könnte das befeuern und weil Google große Pläne mit den Pixel 11-Smartphones hat, dürfte der Entwicklungsstopp des Pixel 10a einige Ressourcen freigesetzt haben. Wir dürfen gespannt sein, wie Googles Marketing das neue Smartphone verkaufen will…

Wir erwarten die Vorstellung des Pixel 10a für März oder April dieses Jahres und den Verkaufsstart kurz darauf. Der Preis sollte hoffentlich ebenfalls dem des Pixel 9a entsprechen.

