Gemini for Home: Neue KI ersetzt den Google Assistant auf allen Geräten – Smart Speaker, Displays & Kameras

Google hat im Zuge des großen KI-Upgrades vor einigen Wochen das neue Gemini for Home vorgestellt, mit dem der zuletzt eher holprige Smart Home-Bereich ganz neuen Schwung bekommen soll. Mit dem ebenfalls verkündeten Aus des Google Assistant fragen sich nun viele treue Nutzer, ob sie ihre Smart Speaker und Smart Displays weiterhin verwenden können. Es gibt eine zufriedenstellende Antwort.



Viele Smart Home-Nutzer dürften in den letzten Jahren sicherlich das eine oder andere Mal vom Google Assistant enttäuscht worden sein, der die Anfrage mal wieder nicht verstanden hat, falsch verstanden hat, falsch verarbeitet hat oder in sonstiger Form für Frustration sorgte. Die Hoffnung auf größere Updates konnte man schon vor Jahren begraben – womit Google übrigens in bester Gesellschaft zu Amazon, Apple und Co stand – sodass der Blick nach vorn gerichtet werden musste.

Vor wenigen Wochen wurde dann endlich Gemini for Home angekündigt, das den KI-ChatBot auf Smart Speaker, Smart Displays, smarte Kameras und weitere Geräte bringen soll. Es ist eine Quasi-Nachfolge des Google Assistant, denn das neue Produkt soll grundlegend denselben Funktionsumfang bieten, aber mit sehr viel mehr Funktionen und Möglichkeiten punkten – allen voran natürlich das verbesserte Sprachmodell. Wir haben euch im verlinkten Artikel bereits alle wichtigen Neuerungen vorgestellt.

Es wäre Google-typisch, wenn zunächst nur die neueste Generation mit Gemini aktualisiert werden würde und der Rest nur mit Glück bedacht wird oder langsam ausläuft. Doch das ist diesmal glücklicherweise nicht der Fall. Denn immerhin ist der Google Assistant nicht nur ein Zusatzfeature, sondern bildet die zentrale Funktion jedes Smart Speakers. Mit folgender Grafik hat man den baldigen Rollout für alle Geräte angekündigt.









Ihr müsst euch nicht die Mühe machen, euer Google Home- oder Nest-Gerät in der Liste zu suchen – denn es steht drauf. Google wird ALLE Smart Speaker, alle Smart Displays, alle smarten Kameras und auch alle smarten Türklingeln seit 2015 aus eigenem Hause aktualisieren. Das bedeutet, alle bisher auf den Google Assistant angewiesenen Geräte werden schon sehr bald das Upgrade auf Gemini erhalten.

An den Nutzungsgewohnheiten muss sich nichts ändern, denn es bleibt bei „Hey Google“, der Funktionsumfang wird nur ansteigen und somit sollten alle bisherigen auswendig gelernten Befehle weiterhin funktionieren. Mehr noch: Ihr könnt nach dem Update den hölzernen Weg verlassen, etwas freier sprechen und bei Bedarf auch mehrere Anfragen miteinander kombinieren. Details zum Rollout-Plan gibt es nicht. Sobald Gemini auf eurem Gerät ankommt, werdet ihr es unter anderem an den neuen Smart Speaker LED-Farben bemerken.

