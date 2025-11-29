Aluminium OS: Neues Google-Betriebssystem kommt – alle Infos, viele neue Geräte, KI-Kern und ChromeOS-Aus

Völlig überraschend ist in dieser Woche das neue Google-Betriebssystem Aluminium OS bekannt geworden, das schon im nächsten Jahr starten und die Karten für viele Produkte völlig neu mischen soll. Das neue KI-Betriebssystem soll das Herzstück für den Anlauf auf den Desktop bilden und wird wohl auch für die beiden Plattformen Android und ChromeOS größere Änderungen mit sich bringen. Hier gibt es alle Infos.



Das von Google über Jahre aufgebaute Betriebssystem-Duo Android und ChromeOS rückt endlich zusammen – das ist schon seit einigen Monaten bekannt. Die im Sommer erfolgte Ankündigung zur Verschmelzung von Android und ChromeOS soll schon 2026 starten und dafür sorgen, dass der dümpelnde Chromebook-Bereich endlich abheben und Microsoft Windows oder gar Apples MacOS ernsthaft Konkurrenz machen soll.

Das doppelte ChromeOS?

Doch Google belässt es wohl auch diesmal nicht bei einem Projekt, hinter dem nach wie vor einige Fragezeichen stehen, sondern könnte noch ein zweites Projekt parallel ins Rennen schicken. Ich hatte hier im Blog schon am vergangenen Wochenende – vor den Leaks zum neuen Produkt – über eine Aufspaltung von ChromeOS in ein Business- und Privat-Bereich spekuliert. Möglicherweise habe ich damit wieder einmal ins Schwarze getroffen, zumindest wäre das eine mögliche Variante aus der entstehenden Situation. Aber der Reihe nach.

Google hat durch ein Job-Listing bei LinkedIn, das öffentlich zugänglich gewesen ist, nach einem Produktmanager für ein neues Betriebssystem gesucht und in diesem Eintrag bereits einige Details verraten. Das neue Betriebssystem hört auf Aluminium OS und soll „AI at its core“ haben. Das überrascht nicht, man könnte auch von einem KI-Betriebssystem sprechen und würde sich damit bei Googles aktuellem Gemini-Fieber sicherlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.









Aluminium OS wird ein neues Google-Betriebssystem

Tatsächlich handelt es sich bei „Aluminium OS“ wohl nicht um einen Projektnamen, sondern um den aktuell angedachten finalen Produktnamen. Klingt im ersten Moment vielleicht merkwürdig, aber allein schon die Bezeichnung fußt auf den Wurzeln: Android-Projekte sind häufig mit „A“ am Anfang bezeichnet. Viel mehr gibt es aber Anleihen bei ChromeOS im Namen Aluminium OS. Chrom und Aluminium – das passt!

KI im Kern, Android im Herzen

Das neue Betriebssystem soll „KI im Kern“ und Android im Herzen haben: Google hat bereits verraten, dass sich das gesamte Projekt um die Künstliche Intelligenz drehen wird – was das auch immer für ein modernes Betriebssystem bedeuten mag. Außerdem hat man verkündet, dass das neue Betriebssystem Android-basiert sein soll. Weil die Anpassungen an diesem Android aber wohl extrem umfangreich sind, hat man daraus ein ganz eigenes Produkt gemacht.

Unklar ist aktuell, wie sich Aluminium OS zur angekündigten Android-ChromeOS-Verschmelzung verhält. Ist es dasselbe Projekt oder handelt es sich um zwei unterschiedliche Produkte? Für beide Varianten gibt es gute Gründe. Die Gemeinsamkeit ist der Desktop-Einsatz und der Android-Kern. Der große Unterschied ist, dass Android-ChromeOS auf Chromebooks zum Einsatz kommen soll, während für Aluminium OS neue Geräte geplant sind.

Google plant neue Aluminium OS-Geräte

Aus dem Job-Listing geht hervor, dass Google neue Geräte mit Aluminium OS plant. Man plant Laptops, Tablets und Detachables. Also genau die Kategorien, die auch den Chromebooks nicht fremd sind. Doch es heißt, dass eine Roadmap für beide Geräte – Chromebooks und Aluminiums – erarbeitet werden soll. Das spricht erneut für meine These der ChromeOS-Splittung. Meine Mutmaßung: ChromeOS mit Android zunächst im Business-Bereich (daher auch die ChromeOS-Unterstützung für Windows-Apps) und das neue Aluminium OS mit KI zunächst für Privatanwender.









ChromeOS wird eingestellt

Die Mehrgleisigkeit mit ChromeOS und Aluminium OS soll nicht von langer Dauer sein – auch das ist bereits durch das Job-Listing bekannt geworden. Denn in der Beschreibung des Aufgabengebiets heißt es, dass eine Roadmap zur Umstellung von ChromeOS auf Aluminium OS erarbeitet werden soll. Oder mit anderen Worten: Google wird ChromeOS einstellen und sich damit in absehbarer Zeit vom Chromebook-Betriebssystem verabschieden.

Die langfristige Positionierung mit bzw. gegen ChromeOS ist damit klar. Unklar bleibt allerdings, wie sich Aluminium OS zu Android verhalten wird. Zwar hat Aluminium OS ebenfalls Android im Kern, doch die Entfernung zwischen den beiden Betriebssystemen dürfte so groß sein, dass man das neue Projekt starten musste. Damit verhält sich Aluminium zu Android eher wie WearOS zu Android, Google TV zu Android oder Android Automotive zu Android. Verwandt, aber nicht grenzenlos verbunden.

Das zu erwartende Verhältnis zu Android wiederum wäre eine Überraschung, den Google schafft schon seit längerer Zeit Brücken zwischen Mobil und Desktop – unter anderem mit dem Android-Desktopmodus. Allerdings ist auch der Android-Desktopmodus wohl wieder pausiert. Wenn diese Brücke nicht zum neuen Desktop-Stern am Google-Himmel führt, macht man es vielleicht wieder unnötig kompliziert. Ich denke, die nächsten Monate und Ankündigungen rund um Aluminium OS werden sehr interessant sein…

Letzte Aktualisierung am 2025-11-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.