Aluminium OS: Google startet neues KI-Betriebssystem – soll Android bald auf den Desktop bringen (Leaks)

Google will schon in wenigen Monaten mit Android auf dem Desktop starten, das ist bereits offiziell in Aussicht gestellt, aber längst noch nicht detailliert worden. Jetzt ist in einer Reihe von Listings die neue Bezeichnung Aluminium OS aufgetaucht, die sich eindeutig auf das neue Desktop-Android bezieht und hervorhebt, dass das neue Betriebssystem massiv auf KI setzen soll.



Im kommenden Jahr wird Google den Desktop-Angriff auf Microsoft Windows starten, für den man sich offenbar mit einer ganzen Reihe von Produkten wappnet. Das Betriebssystem ChromeOS und die Chromebooks sollen zunächst weiterhin erhalten bleiben wir haben bereits über den Android-Desktopmodus und Android für den Desktop berichtet und jetzt kommt noch eine dritte Variante dazu. Aktuell ist nicht klar, wie die einzelnen Projekte zusammenspielen.

Sowohl in Job-Listings als auch in Reports rund um Android taucht in den letzten Tagen vermehrt die Bezeichnung Aluminium OS auf. Dabei soll es sich noch einmal um ein ganz neues Betriebssystem neben Android und ChromeOS handeln, das wohl nichts mit dem bereits bekannten Anlauf zu tun hat. Denn in der damaligen Ankündigung hieß es, dass man die „ChromeOS-Oberfläche auf einem Android-Kern“ für den Desktopstart verwenden möchte.

Jetzt heißt es, dass ChromeOS und Aluminium OS parallel betrieben werden sollen. Verwendet werden soll das neue Betriebssystem auf klassischen Android-Geräten, auf Tablets und auch auf Laptops. Aktuell sucht Google einen Senior Product Manager für diese Kategorie, sodass man sich jetzt offenbar nach längerer Entwicklung unabhängig aufstellt.









KI im Herzen

Es wird nicht viele überraschen, dass das neue Betriebssystem stark auf Künstliche Intelligenz setzt. Allerdings nicht als typischer Gemini-Aufsatz, sondern wohl eine Etage tiefer. Es heißt, dass das neue Aluminium OS „AI at the core“ besitzen soll – also KI im Kern des Betriebssystems. Das kann vieles und gar nichts bedeuten, doch es scheint, dass das neue Betriebssystem nicht nur Android, sondern auch die Gemini-KI oder dessen Basis voranbringen soll.

Das neue Aluminium OS soll „Android-basiert“ sein. Hier noch ein kurzer Auszug aus dem Job-Listing bei Linkedin, der aktuell noch online zu finden ist.

The team is responsible to drive ChromeOS and Aluminium (e.g., Android) platforms and devices, in conjuntion with cross-functional stakeholders and external partners. The team is working on a new Aluminium, Android-based, operating system and a new focus on Premium devices and experiences. Aluminium is a new operating system built with Artificial Intelligence (AI) at the core. In this role, you will be responsible for driving the roadmap and curating a portfolio of ChromeOS and Aluminium Operating System (ALOS) Commercial devices across all form factors (e.g., laptops, detachables, tablets, and boxes) and tiers (e.g., Chromebook, Chromebook Plus, AL Entry, AL Mass Premium, and AL Premium) that meets the needs of users and the business…

