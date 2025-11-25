Android 17: Google bringt wohl Synchronisierung der Zwischenablage auf Pixel-Smartphones (Teardown)

Google wird schon sehr bald das neue Betriebssystem Android 17 in der ersten Entwicklervorschau starten, die uns wieder viele Neuerungen bringen wird. Durch einen Teardown ist jetzt eine interessante Funktion bekannt geworden, die den Austausch von Textschnipseln oder auch Medien zwischen Geräten erleichtern soll: Android 17 erhält eine universelle Zwischenablage.



Das Clipboard bzw. auf Deutsch eher bekannt als „Zwischenablage“ mag wenig beachtet sein, ist aber eine Kernfunktion vieler Betriebssysteme oder derer Oberflächen – das gilt auch für Android. Diese ermöglicht das Kopieren und Einfügen von Inhalten, denn es dient als Zwischenspeicher. Kennt jeder Nutzer von jedem Betriebssystem, ist äußerst bequem und kann viel Tipparbeit oder sonstige Umwege ersparen. Standardmäßig gibt es nur einen einzigen Eintrag und die Inhalte sind nur auf dem aktiv genutzten Gerät verfügbar.

Jetzt zeigt sich im Rahmen eines Teardowns die neue Funktion des „Universal Clipboard“, das eine automatische Synchronisierung der Zwischenablage-Inhalte anbieten soll. Das soll es ermöglichen, dass sich Inhalte auf einem Gerät kopieren und auf einem anderen wieder einfügen lassen. Google arbeitet schon seit vielen Jahren an dieser grundsätzlichen Möglichkeit – erstmals mit Android 10 – hat das aber niemals umgesetzt.

Konkret soll es so sein, dass jeder neue Inhalt, der mit dem Tap auf „Kopieren“ in die Zwischenablage gelangt, automatisch auf die Google-Server übertragen und von dort an jedes aktive Android-Gerät mit demselben Google-Konto verteilt wird. Ob das ein Automatismus ist, wie schnell das funktioniert und ob man auch auf multiple Zwischenablagen mit mehreren Inhalten setzt, lässt sich noch nicht sagen.

Es scheint so zu sein, dass das zunächst nur auf Pixel-Geräten funktionieren wird, denn die Umsetzung wurde nicht in den Google Play Services, sondern in den Pixel Services entdeckt. Passend dazu wurde erst vor wenigen Tagen die neue Airdrop-Unterstützung zwischen Pixel und iPhone gestartet.

