Google Play Store Aktion: Diese 72 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Zum Start in die neue Aktionen-Woche gibt es im Google Play Store heute viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 25.11.2025

Apps
Quick Volume Control
Quick Volume Control
Download QR-Code
Quick Volume Control
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
One Swipe Notes - Quick Notes
One Swipe Notes - Quick Notes
Download QR-Code
One Swipe Notes - Quick Notes
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Age Calculator Pro
Age Calculator Pro
Download QR-Code
Age Calculator Pro
Entwickler: ng-labs
Preis: Kostenlos
Premium Camera
Premium Camera
Download QR-Code
Premium Camera
Entwickler: FUTUREMETA
Preis: Kostenlos
Shout Screen - Big Text Screen
Shout Screen - Big Text Screen
Download QR-Code
Shout Screen - Big Text Screen
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
90er Musik Radio Pro
90er Musik Radio Pro
Download QR-Code
90er Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
DogTok - Dog Translator Pro
DogTok - Dog Translator Pro
Download QR-Code
DogTok - Dog Translator Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Contact Edge side bar
Contact Edge side bar
Download QR-Code
Contact Edge side bar
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Notch Effects Notch Animations
Notch Effects Notch Animations
Download QR-Code
Notch Effects Notch Animations
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Download QR-Code
Tech VPN Pro / Protect Privacy
Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos
Number to word convert offline
Number to word convert offline
Download QR-Code
Number to word convert offline
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Bookmark Manager - URL manager
Bookmark Manager - URL manager
Download QR-Code
Bookmark Manager - URL manager
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Meine Medizin Pro
Meine Medizin Pro
Download QR-Code
Meine Medizin Pro
Entwickler: made easy
Preis: Kostenlos
Water Reflection Photo Effects
Water Reflection Photo Effects
Download QR-Code
Water Reflection Photo Effects
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Outlined Watch Face
Outlined Watch Face
Download QR-Code
Outlined Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
PIXEL WORLD PRO Watch Face
PIXEL WORLD PRO Watch Face
Download QR-Code
PIXEL WORLD PRO Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: 0,59 €
PIXEL SPORT PRO Watch Face
PIXEL SPORT PRO Watch Face
Download QR-Code
PIXEL SPORT PRO Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
WS Trek Pro - Hybrid WatchFace
WS Trek Pro - Hybrid WatchFace
Download QR-Code
WS Trek Pro - Hybrid WatchFace
Entwickler: Rohit_Singh
Preis: Kostenlos
ATHLETIC Digital Watch Face
ATHLETIC Digital Watch Face
Download QR-Code
ATHLETIC Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
Hybrid power: Watch Face
Hybrid power: Watch Face
Download QR-Code
Hybrid power: Watch Face
Entwickler: Yeei Watch Face
Preis: Kostenlos
MOON KNIGHT Digital Watch Face
MOON KNIGHT Digital Watch Face
Download QR-Code
MOON KNIGHT Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos

pixel angebote

Spiele
AllRPG: Reboot
AllRPG: Reboot
Download QR-Code
AllRPG: Reboot
Entwickler: Nomad Game
Preis: Kostenlos
Food Fever Premium: Restaurant
Food Fever Premium: Restaurant
Download QR-Code
Food Fever Premium: Restaurant
Entwickler: Unimob Games
Preis: Kostenlos
Space Rush
Space Rush
Download QR-Code
Space Rush
Entwickler: Eggies
Preis: 0,99 €
RFS - Real Flight Simulator
RFS - Real Flight Simulator
Download QR-Code
RFS - Real Flight Simulator
Entwickler: RORTOS
Preis: 0,99 €
Sudoku Master 2023 : Offline
Sudoku Master 2023 : Offline
Download QR-Code
Sudoku Master 2023 : Offline
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Emoji Guess Challenge
Emoji Guess Challenge
Download QR-Code
Emoji Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: 1,09 €
RUSTY: Island Survival Pro
RUSTY: Island Survival Pro
Download QR-Code
RUSTY: Island Survival Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Live or Die: Überleben Pro
Live or Die: Überleben Pro
Download QR-Code
Live or Die: Überleben Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Empire Warriors - Offline Game
Empire Warriors - Offline Game
Download QR-Code
Empire Warriors - Offline Game
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Grow Dungeon Hero VIP
Grow Dungeon Hero VIP
Download QR-Code
Grow Dungeon Hero VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Cooking Kawaii: Küche
Cooking Kawaii: Küche
Download QR-Code
Cooking Kawaii: Küche
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Zombie Age 3 Premium: Survival
Zombie Age 3 Premium: Survival
Download QR-Code
Zombie Age 3 Premium: Survival
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Minesweeper Pro
Minesweeper Pro
Download QR-Code
Minesweeper Pro
Entwickler: Mindware Consulting, Inc
Preis: Kostenlos
Speed Math - Mini Math Games
Speed Math - Mini Math Games
Download QR-Code
Speed Math - Mini Math Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Guardian War: Ultimate Edition
Guardian War: Ultimate Edition
Download QR-Code
Guardian War: Ultimate Edition
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Spelling Master - Quiz Games
Spelling Master - Quiz Games
Download QR-Code
Spelling Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Merge City Premium -Home decor
Merge City Premium -Home decor
Download QR-Code
Merge City Premium -Home decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Slime Legends - Survivor
Slime Legends - Survivor
Download QR-Code
Slime Legends - Survivor
Entwickler: Fori Studio
Preis: Kostenlos
Merge Cafe Premium -Home Decor
Merge Cafe Premium -Home Decor
Download QR-Code
Merge Cafe Premium -Home Decor
Entwickler: CSCMobi Studios
Preis: Kostenlos
Crosswords Word Fill PRO
Crosswords Word Fill PRO
Download QR-Code
Crosswords Word Fill PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Trivia Master - Quiz Games
Trivia Master - Quiz Games
Download QR-Code
Trivia Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Burning Sky VIP
Burning Sky VIP
Download QR-Code
Burning Sky VIP
Entwickler: SHMUP Games
Preis: Kostenlos
Antonyms PRO
Antonyms PRO
Download QR-Code
Antonyms PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Spelling Challenge PRO
Spelling Challenge PRO
Download QR-Code
Spelling Challenge PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: 1,49 €
Bulbs - A game of lights
Bulbs - A game of lights
Download QR-Code
Bulbs - A game of lights
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Crazy Calculator Game
Crazy Calculator Game
Download QR-Code
Crazy Calculator Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Logo Guess Challenge
Logo Guess Challenge
Download QR-Code
Logo Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: 1,19 €
Block Blast - A Retro Game
Block Blast - A Retro Game
Download QR-Code
Block Blast - A Retro Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Crossword Quest Premium
Crossword Quest Premium
Download QR-Code
Crossword Quest Premium
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Word Search Game: Offline
Word Search Game: Offline
Download QR-Code
Word Search Game: Offline
Entwickler: otto games
Preis: 2,19 €
Tap Rush - Reflex Game
Tap Rush - Reflex Game
Download QR-Code
Tap Rush - Reflex Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Stack 2048
Stack 2048
Download QR-Code
Stack 2048
Entwickler: AK Studio Mobile
Preis: Kostenlos
Circle Dash
Circle Dash
Download QR-Code
Circle Dash
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Find the Differences2
Find the Differences2
Download QR-Code
Find the Differences2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Hexa Blast
Hexa Blast
Download QR-Code
Hexa Blast
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Block vs Block 2
Block vs Block 2
Download QR-Code
Block vs Block 2
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Pixel Net - Neon Icon Pack
Pixel Net - Neon Icon Pack
Download QR-Code
Pixel Net - Neon Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Meteoroid - Icon Pack
Meteoroid - Icon Pack
Download QR-Code
Meteoroid - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Lineblack - Red icon Pack
Lineblack - Red icon Pack
Download QR-Code
Lineblack - Red icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Android 12 Colors - Icon Pack
Android 12 Colors - Icon Pack
Download QR-Code
Android 12 Colors - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Linios Red - Icon Pack
Linios Red - Icon Pack
Download QR-Code
Linios Red - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Himawari Yellow - Icon Pack
Himawari Yellow - Icon Pack
Download QR-Code
Himawari Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


