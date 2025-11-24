Byebye Google Assistant: Google zieht schon bald den Stecker – Datum für die Einstellung steht jetzt fest

Mit dem breiten Rollout von Gemini wird der über viele Jahre tief integrierte Google Assistant auf allen Plattformen ersetzt – das ist keine Überraschung und wurde schon vor langer Zeit angekündigt. Jetzt wurde endlich ein Zeitrahmen für das offiziell Aus des alten Assistant verkündet. Nach einigen Monaten Mehrgleisigkeit ist im Frühjahr 2026 Schluss.



Trotz seiner offensichtlichen Schwächen war der Google Assistant über mehrere Jahre das absolute Fokusprodukt bei Google, das in alle wichtigen Plattformen integriert wurde. Diese Zeiten sind bekanntlich längst vorbei, denn die Assistant-Weiterentwicklung wurde gefühlt schon vor Jahren eingestellt und spätestens seit dem Start von Gemini vor zwei Jahren wissen wir, dass der Assistant keine Zukunft hat.

Offiziell gemacht hat man die Assistant-Einstellung erst in diesem Jahr. Bis Jahresende sollte dieser auf allen Plattformen durch Gemini ersetzt werden, das hat man auch geschafft. Dennoch bleibt der Google Assistant noch einige weitere Monate bestehen, bis die Dienste endgültig abgeschaltet werden. Im März 2026 soll es soweit sein, wobei es kein konkretes Datum für die Abschaltung gibt. Bis dahin können beide Produkte noch parallel genutzt werden.

Gemini hat den Google Assistant auf allen Plattformen ersetzt

Google hat den Gemini-Rollout bereits auf allen Plattformen gestartet. Dieser ist zwar noch nicht abgeschlossen, doch perspektivisch sollten in den nächsten Monaten alle Nutzer das Gemini-Upgrade erhalten. Auf dem Smartphone ist Gemini breit verfügbar, ebenso auf Tablets. Gemini für WearOS sollte auf allen aktiv unterstützen Smartwatches angekommen sein. Gemini für Google TV rollt noch aus, ebenso Gemini für Android Auto, das neue Gemini für Google Maps sowie Gemin for Home.

Man kann Google wirklich nicht vorwerfen, ältere Geräte zurückzulassen, denn der Gemini-Rollout geht weit zurück – insbesondere im Smart Home, wo man alle Smart Speaker seit 2016 auf Gemini aktualisiert. Einige wenige Produkte werden den Übergang allerdings nicht schaffen, beim Assistant bleiben und dann ab März 2026 vielleicht eine zentrale Funktion verlieren. Details gibt es dazu allerdings noch nicht.

