GMail & Gemini: Google bestreitet Nutzung von E-Mails für KI-Training – kursierende Berichte sind wohl falsch

Es gibt kaum noch ein Google-Produkt, in dem Gemini nicht integriert ist und den Nutzern bei der Datenverwaltung oder anstehenden Aufgaben behilflich sein soll – das gilt natürlich auch für GMail. Wie Google jetzt aufgrund kursierender Berichte betont, werden die E-Mails und Anhänge der Nutzer allerdings nicht zum KI-Training verwendet. Daran ändern auch die smarten Features nichts.



Googles Mail-Plattform GMail gehört zu den ältesten Produkten, die auf KI setzen. Schon vor vielen Jahren sprach Google davon, dass der Spamfilter auf Künstliche Intelligenz setzt – natürlich in einer ganz anderen Form, als wir es heute haben. Mit den Smart Features sind zuletzt Funktionen zur E-Mail-Zusammenfassung, zur Unterstützung für das Mail-Schreiben und andere Dinge eingezogen.

Seit einigen Tagen kursieren Berichte darüber, dass diese smarten Features ein Zeichen darauf sind, dass Google die E-Mails und Anhänge der Nutzer durch eine KI jagt und diese für das Training verwendet. Dem widerspricht man jetzt und betont, dass die GMail-Daten der Nutzer NICHT zum Gemini-Training verwendet werden und man in den letzten Jahren keine Änderungen in diesem Bereich vorgenommen hat.

Natürlich greift die KI auf die E-Mails der Nutzer zu, anders wären die smarten Funktionen gar nicht umzusetzen. Auch die Auswertung der E-Mails erfolgt bei Google seit jeher, sonst gäbe es weder einen Spamfilter noch eine automatische Sortierung oder Werbeanzeigen innerhalb von GMail. Dennoch macht es natürlich einen Unterschied, ob die Daten temporär ausgewertet oder Teil einer großen KI-Datenbank werden.

Ich denke, dass Google auch in Zukunft niemals darauf setzen wird, die GMail-Daten der Nutzer zum Training zu verwenden. Einerseits wegen des Nutzervertrauens, andererseits wegen rechtlicher Grundlagen. Aber auch schon deswegen, weil es sicherlich bessere Trainingsdaten gibt, als private Konversationen, die keinem KI-Modell weiterhelfen würden.

